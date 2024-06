JO Paris 2024 : les Algériens attendus en force Sport Par: Ali Idir 26 Juin 2024 à 13:30 facebook-logo twitte

JO Paris 2024 : les Algériens attendus en force Sport Par: Ali Idir 26 Juin 2024 à 13:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Iliya Mitskavets - stock.adobe.com JO de Paris JO de Paris 2024. Les visiteurs algériens sont attendus en force en France pour les JO de Paris 2024 (26 juillet-11 août). C’est ce qui ressort des chiffres établis par la plateforme de voyages Amadeus, liés aux réservations d’hôtels et de vols pendant cette période. Une nouvelle qui, en pleine campagne des législatives en France, risque de déplaire au courant extrémiste qui fait de l’immigration, particulièrement algérienne, un point de fixation. Les derniers arrivés risquent de ne pas trouver où se loger pendant les deux semaines du plus grand rendez-vous sportif planétaire. À travers toute la France, le taux de remplissage des hôtels pour la dernière semaine de juillet a bondi de 86 % par rapport à la même période de 2023. Pour la première semaine d’août, l’augmentation est de 88 %. Et encore, ces statistiques ont été arrêtées à fin mai dernier. À Paris, l’augmentation est de 81 % sur la même période. Le prix moyen de la nuitée est de 574 euros, en recul de 7 % par rapport aux derniers chiffres d’Amadeus. Jeux olympiques de Paris Paris : les Algériens attendus en force en France Par rapport à la même période de l’année dernière, le nombre de visiteurs étrangers en France sera en augmentation de 31 %. À Paris, qui abrite le plus gros des épreuves des JO 2024, le nombre de voyageurs étrangers explose littéralement : 72 % de plus. Par nationalité, les Américains sont, sans surprise, les plus attendus, suivis des Japonais. Arrivent ensuite, dans l’ordre, les Canadiens (3e), les Britanniques (4e), les Allemands (5e) et les Algériens (6e). Les chiffres ont été extraits à partir des réservations de vols et de chambres d’hôtel au niveau des agences de voyage. Les Algériens constituent la première communauté étrangère en France et des dizaines de milliers d’autres s’y rendent chaque année en visite touristique et familiale et pour des soins et autres. Malgré un durcissement de la politique de délivrance des visas aux Algériens ces dernières années, ils ont été plus de 209.000 à l’obtenir en 2023. Aux JO de Paris JO de Paris 2024, l’Algérie pourrait décrocher au moins deux médailles, avec Kaylia Nemour en gymnastique et Imane Khelif en boxe féminine.