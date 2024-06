Ils Ont Volé Un Hors-Bord À La Plage La Caroube Des Harraga Trop Nombreux Vont Droit Au Naufrage Au Large D’A

Ils Ont Volé Un Hors-Bord À La Plage La Caroube Des Harraga Trop Nombreux Vont Droit Au Naufrage Au Large D’Annaba EDITEUR - 28 JUIN 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Décidément rien n’arrêtera les vagues des migrants à destination de l’autre rive de la méditerranée, à partir du littoral Annabi, surnommé par la force des choses : le port international des Harraga. Pas plus tard qu’avant hier, la plage la Caroube a été le théâtre d’un vol spectaculaire d’un hors-bord, par un groupe de Harraga. Ces derniers au nombre de neuf aventuriers, dont deux passeurs, ont réussi à s’emparer d’un hors bord doté d’un moteur de 15 chevaux, qui se trouvait en rade à la plage la Caroube, devant le regard impuissant des baigneurs. Après avoir levé l’ancre, en fonçant vers le large, l’embarcation motorisée, conçue pour embarquer 4 personnes seulement, n’a pu résister au surpoids des passagers, auxquels il faut ajouter une dizaine de jerricans pleins de carburant. Selon nos sources, le hors-bord a, devant le poids des harraga a commencé à prendre l’eau à quelques miles marins de la plage Belvédères. Fort heureusement, les clandestins ont réussi à se jeter à l’eau dès que l’embarcation a commencé à couler. 7 d’entre eux ont été interceptés par les éléments de la gendarmerie dès qu’ils ont regagné la plage. Cependant deux membres de « l’équipage », autrement dit des passeurs, ont pu accéder au sommet d’un rocher, implanté non loin du rivage, faisant face plus précisément au fortin de Belvédère. Ces derniers ont refusé carrément de se livrer, en menaçant de se suicider, si les gendarmes tentent de les arrêter. Il a fallu une journée entière d’attente et surtout grâce à une ruse de la part des éléments du Darek El-Watani, qui ont dépêché sur les lieux une embarcation avec à son bord deux gendarmes déguisés en marins-pêcheurs, que les deux « passeurs » ont été piégés, neutralisés et menés à bon-port menottés. B. Salah-Eddine