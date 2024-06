Air Algérie, l’appel de la Mosquée de Paris, diaspora algérienne… Les dernières infos Société Par: Riyad Hama

Air Algérie, l’appel de la Mosquée de Paris, diaspora algérienne… Les dernières infos Société Par: Riyad Hamadi 29 Juin 2024 à 07:25 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Air Algérie lance un numéro vert, les messages d’Alger à sa diaspora à l’étranger, la France va-t-elle basculer dans l’extrême-droite ? …. Les dernières infos ce samedi 29 juin. Les messages d’Alger à sa diaspora à l’étranger En visite de travail en Pologne, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré des membres de la diaspora algérienne dans ce pays. Dans son allocution, le chef de la diplomatie algérienne a lancé des messages aux Algériens de l’étranger dans un contexte marqué par la montée des partis d’extrême-droite en Europe, notamment en France où le Rassemblement national pourrait accéder au pouvoir à l’issue des législatives du 30 juin et du 7 juillet. M. Attaf a rappelé les mesures prises par le président Abdelmadjid Tebboune en faveur de la diaspora algérienne, notamment « l’affectation de quotas des programmes de logements, l’octroi d’avantages décidés pour la création de micro-entreprises, la modernisation des services consulaires et l’amélioration des conditions d’accueil de nos concitoyens établis à l’étranger durant la saison estivale ». Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères a appelé la diaspora algérienne à participer aux efforts de développement de l’Algérie et à participer aux élections présidentielles du 7 septembre prochain. Air Algérie joignable 24 h/24 avec un numéro vert Air Algérie a annoncé, vendredi, le lancement officiel de son numéro vert le 3302 qui remplace le +21321986363 qui « continuera à fonctionner temporairement ». Avec le 3302, la compagnie aérienne nationale promet une communication « plus efficace » avec tous les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, et ce, dans le but de « faciliter le contact avec les clients » et d’améliorer la qualité de service. Lecteur vidéo 00:00 00:53 Source : YouTube En plus du lancement du numéro vert, Air Algérie a décidé d’étendre des horaires de service de son centre d’appel pour assurer une assistance 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Législatives en France : la Grande mosquée de Paris prend position La France va-t-elle basculer dans l’extrême-droite ? À J-1 du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, de nombreuses voix s’élèvent dans ce pays pour faire barrage à l’extrême droite. Parmi ces voix figure celle du recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz qui s’est exprimé une nouvelle fois vendredi sur la question. « Ne laissons pas les démons de la haine irrationnelle nous diviser. En tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, lieu de sauvetage de nombreux Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, je m’adresse à mes compatriotes Juifs, à mes amis, mes voisins et au-delà : l’ennemi n’est pas le musulman. L’islam n’est pas votre ennemi », a écrit le recteur de la Grande mosquée de Paris dans un appel publié sur le site Internet de la plus importante institution religieuse musulmane de France.