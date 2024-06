Bardella et le «chibani» ! par El-Houari Dilmi Comment les origines algériennes de Jordan Bardella ont ressu

Bardella et le «chibani» ! par El-Houari Dilmi Comment les origines algériennes de Jordan Bardella ont ressurgi pendant la campagne des législatives, a tenté d'expliquer un média hexagonal, non sans susciter un amusement sur la Toile. L'homme a pourtant pour coutume de catégoriser les citoyens français à partir de leurs origines étrangères. « Je vis en France depuis l'ère Valéry Giscard d'Estaing jusqu'au président actuel, jamais la France rêvée par de Gaulle n'est tombée aussi bas », témoigne un vieil émigré algérien de la région parisienne, un « chibani » comme on les appelle là-bas chez eux Celui qui est donné « favori » pour devenir le nouveau locataire à Matignon, n'est donc pas la plus mauvaise chose qui puisse arriver au pays de Jean Moulin. « Quand les caisses sont vides, que le travail s'insère entre les vacances, les week-ends et les RTT , le modèle français est en train de s'épuiser », commente, dépité, un éditocrate de la presse hexagonale, selon lequel la France de Macron se trouve dans « une situation économique et sociale proche de l'auto destruction ». « Après près de 50 ans passés en France, j'envisage sérieusement de rentrer au bled et nombreux sont mes compatriotes qui pensent la même chose », écrit sur le réseau « X » un expatrié algérien, retraité d'une grosse boîte pharmaceutique. « On n'est pas loin d'assister à une harga dans le sens inverse, des Français sont en train de quitter le pays pour partir s'installer sous des cieux plus cléments », ajoute-t-il avec un émoji qui exprime une grande tristesse. Le nouveau leader de l'extrême droite française se présente comme un « rescapé d'une banlieue difficile, gangrenée par la drogue». Il promet de supprimer le droit du sol ou encore de l'aide médicale d'Etat et la couverture maladie destinée aux étrangers sans papiers dont bénéficiaient près de 470.000 personnes à la fin de 2023. Fantasme de la droite traditionnelle, l'accord franco-algérien de 1968 revient au-devant de la scène à l'occasion du double tour du scrutin législatif. La vie est dure, partout en Europe, y compris pour ses propres citoyens, et la poussée des droites nationalistes sur le Vieux Continent a même amené le président français à reconnaître, solennel, que « l'Europe est mortelle ». La France aussi, peut-être !