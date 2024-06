Les étrangers et la France profonde par Abdou BENABBOU Des illuminés par le fascisme voulaient organiser une manifestation en France pour exiger des étrangers de quitter le pays. Sans être définie, la notion d'étrangers n'est pas aussi vague qu'on le croit, car le vague est intentionnel et ne visait ni plus ni moins que le faciès. Les Le Pen se frottent les mains pour avoir réussi à faire sortir de leurs antres les guerroyeurs aux chemises noires pour dénier à de vrais Français leur francité. Il était inutile d'attendre que le miroitement des cagoules dans la ville française de Rouen soit annoncé pour comprendre que le nazisme avait repris depuis longtemps du poil de la bête dans toute l'Europe. La xénophobie et le racisme n'étaient que latents. Ils se manifestaient seulement sous différentes formes et il ne leur manquait que les chevaux montés par des adeptes des croix enflammées, en costumes blancs et coiffures en pointe. C'est presque chose faite et ils s'affichent aujourd'hui à visages découverts sans pour autant que ces vagues entraînent avec eux l'humanisme toujours profond de la majorité de la population de la France profonde. Sauf qu'aujourd'hui les extrémistes de droite ont acéré leurs dents pour tenter de reproduire les dangereuses théories sur les souches humaines. Le grand risque pour la France, déjà mise à mal, est que la multiplication des coups de boutoir fascistes soit un appel d'air même pour des Français que l'on dit vouloir sécuriser. Des milliers de Dupont se sont exilés vers d'autres cieux pour sauvegarder leur sérénité et garder attache avec la quiétude qui sied. Quant aux étrangers dans leur majorité, pointés du doigt incandescent des extrémistes, ils n'ont pas attendu l'élargissement de la haine pour s'offrir d'autres perspectives de vie en d'autres lieux. L'extrême droite française a fini par détruire ce par quoi la France a mérité son nom. Comme hier à Vichy, elle a écrabouillé le peu de culture et de renom qui lui restait.