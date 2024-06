L’EXTRÊME DROITE, GRANDE FAVORITE DES LÉGISLATIVES La France retient son souffle Placeholder MAYA ZERROUKI PUB

L’EXTRÊME DROITE, GRANDE FAVORITE DES LÉGISLATIVES La France retient son souffle Placeholder MAYA ZERROUKI PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 De notre correspondante à Paris, Maya Zerrouki C’est un scrutin extrêmement disputé qui se tiendra aujourd’hui dans son premier tour même si les sondages donnent au Rassemblement national (RN) dirigé par Jordan Bardella, une position forte entre 240 et 300 sièges, soit potentiellement la majorité absolue ! Le rassemblement «express» des partis de gauche (PS, LFI, EELV, PCF, NPA) autour du Nouveau Front populaire (NFP), au lendemain des élections européennes du 9 juin dernier à l’issue de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Macron fait penser à certains analystes que ce nouveau front pourrait faire basculer la tendance au deuxième tour prévu le 7 juillet prochain, même si les sondages le placent à près de 30% d’intention de vote au premier tour. Cela dépendra en clair du report des voix et des consignes de vote des partis et des personnalités politiques. La majorité présidentielle (Ensemble pour la République), quant à elle, affaiblie d’une part par les mesures impopulaires du président Macron ces dernières années et par la dissolution de l’Assemblée nationale d’autre part, ne peut prétendre qu’à 20,5% des intentions de vote malgré une campagne électorale pointue menée très agressivement par l’actuel Premier ministre, Gabriel Attal. Que dire des Républicains (LR) dont les récentes frasques de leur président, Éric Ciotti, ont fait effet de dynamiteur pour un parti dont le malaise s’est révélé au cours de ces dernières semaines à la suite de son ralliement de force au RN, malgré les réticences internes. Il ne recueille cependant que 7% d’intentions de vote, soit entre 30 et 50 sièges à l’Assemblée nationale. C’est dire que le paysage politique français pourrait connaître des changements significatifs en fonction des résultats de ces scrutins qui détermineront non seulement la composition de l'Assemblée nationale, mais aussi la direction politique que prendra la France pour les années à venir. Dynamiques et enjeux du second tour Le second tour des élections législatives sera crucial. Traditionnellement, les électeurs se mobilisent pour faire barrage à l'extrême droite. Cependant, cette dynamique pourrait être moins marquée cette année. Selon Ipsos, seulement 43% des électeurs des Républicains et 62% des électeurs de Macron sont prêts à faire barrage au RN, contre 87% des électeurs de gauche. Si les dynamiques du second tour et les reports de voix seront essentiels pour déterminer l'issue finale de ces élections, le spectre d’une écrasante majorité du RN comme d’une issue triangulaire rendrait ce scrutin organisé à la hâte encore plus contesté. Réforme de l'immigration L'une des premières mesures annoncées par le RN concerne une réforme profonde de l'immigration. Le parti propose de réduire drastiquement les flux migratoires, de renforcer les contrôles aux frontières et d'introduire des quotas d'immigration. Cette politique est perçue par certains comme une réponse nécessaire à la crise migratoire, tandis que d'autres y voient une menace pour les valeurs humanitaires de la France. Révision des droits des binationaux Le ton est donné et la menace est claire pour les 3,3 millions de binationaux pour qui sera interdit l’accès à des postes stratégiques ou à des hautes fonctions et devront, si nécessaire, se désister de leur autre nationalité pour ouvrir droit à des hautes responsabilités dans la diplomatie, la défense, le budget ou encore le nucléaire. Un rêve vieux et pieux du fondateur du Front national Jean Marie Le Pen, père spirituel du RN et père biologique de Marine en course déjà pour l’Élysée en 2027. Si les Algériens et les Marocains sont au top du classement des binationaux en France, les Portugais eux sont classés au 3e rang de cette population d’émigrés européens venus trouver du travail et participer ainsi à la construction de la France. Cette loi, si elle venait à être appliquée, constituerait une grave entrave aux lois de la République et à sa devise : Liberté, égalité, fraternité. De toutes ces interrogations, une certitude. Les Français sont déterminés à voter et même à décaler leurs vacances pour accomplir leur droit pour 9% d’entre eux. Ils sont 2 millions à avoir également donné une procuration de vote et promettent d’être plus nombreux qu’en 2022 avec 63% de taux de participation. Même si la campagne électorale s’est déroulée sur fond d’appels à la mobilisation pour faire barrière au Rassemblement national, le sentiment est que le citoyen français est prêt à jouer à «quitte ou double» ou à pratiquer un vote sanction contre la majorité présidentielle actuelle, tournant le dos à une gauche certes recomposée mais tellement divisée par des luttes internes. M. Z. Placeholder MAYA ZERROUKI PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00