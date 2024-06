Embouteillages à Annaba : Un défi majeur en début de saison estivale mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 3

Embouteillages à Annaba : Un défi majeur en début de saison estivale mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 30 juin 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 1 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Avec le début de la saison estivale, les entrées de la ville d’Annaba sont confrontées à une congestion routière importante, notamment aux heures de pointe du matin et du soir. Les embouteillages se forment à divers points névralgiques, comme l’entrée par Sidi Ibrahim, le rond-point des frères Kaïl à Pont Blanc, et l’entrée de la gare ferroviaire, causant frustrations et désagréments aux conducteurs et passagers. Face à cette situation, certains d’entre eux préfèrent descendre des bus et poursuivre leur chemin à pied. Les principales causes des embouteillages incluent l’afflux de véhicules aux heures de pointe, surtout en été, l’indiscipline routière avec le non-respect des règles de circulation, et les stationnements anarchiques. Les habitants expriment leur mécontentement face à ces conditions de circulation difficiles, notamment au rond-point du Pont blanc, essentiel pour accéder au centre-ville. Les bus de transport en commun sont particulièrement impactés, causant des retards et des désagréments aux passagers. Les conducteurs réclament des mesures efficaces de la part des autorités locales pour réduire ces embouteillages, surtout avec l’afflux attendu de touristes durant la saison estivale. Ils suggèrent la mise en place de stratégies pour fluidifier la circulation aux entrées et intersections de la ville. Les services de sécurité d’Annaba s’efforcent de maintenir la fluidité du trafic, malgré les défis posés par l’augmentation de la circulation en été. Leur objectif est d’assurer une meilleure expérience de déplacement pour les habitants et les visiteurs. La congestion routière à Annaba représente un défi majeur, nécessitant des actions coordonnées pour améliorer la situation, particulièrement en cette période estivale. Par : Mahdi AMA