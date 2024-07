Premier bateau de plaisance 100% algérien : le Corsaire inauguré à Tipaza (Photos) Par rima.a 30 juin 2024 à 11:38 Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, les ministres du tourisme et des Transports, accompagnés par la Wali de Tipaza, ont inauguré, le Corsaire, le premier bateau de plaisance réalisé à 100 % par des compétences algériennes et locales. Il s’agit d’un nouvel apport pour renforcer le secteur du tourisme en Algérie et de profiter des atouts qu’offre la région de Tipaza. Le Corsaire, premier bateau de plaisance réalisé par des compétences algériennes. Le Corsaire, premier bateau de plaisance réalisé par des compétences algériennes Réalisé par la société de construction et de réparation de navires, ECOREP, basé à Bouharoun, ce nouveau bateau touristique permettra de propulser le secteur touristique en Algérie vers de nouveaux horizons. En cette occasion, Ali Aoun, a confirmé que son secteur a été mis à disposition du tourisme en Algérie. Et ce, pour promouvoir ce secteur. Le ministre de l’Industrie appelle, par ailleurs, les investisseurs à élargir cette expérience dans d’autres ateliers de construction navale. Les ministres de l’Industrie, du tourisme et des transports ont inauguré, samedi, le Corsaire. De son côté, le ministre des Transports a confirmé que son département continuera d’accompagner cette société conformément aux instructions du président de la République. Notamment, en matière de développement du transport maritime. Par ailleurs, le navire de type Corsaire est conçu pour répondre aux besoins des visiteurs de la région en ce qui concerne le tourisme côtier. Et contribuera à la réanimation et la promotion du potentiel touristique de l’Algérie, encore sous-exploité en raison du manque d’infrastructures. De son côté, le ministre du tourisme et de l’artisanat, en l’occurrence Mokhtar Didouche, a été enthousiaste quant aux perspectives qu’offre cette nouvelle embarcation pour la région. Et a confirmé que le secteur touristique bénéficiera de la réalisation de tels navires de plaisance.