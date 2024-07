Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics Les chantiers ouverts à Alger visent à réduire les embouteilla

Lakhdar Rekhroukh, ministre des Travaux publics Les chantiers ouverts à Alger visent à réduire les embouteillages Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2024, 15:19 Les différents projets de travaux publics en cours de réalisation dans la capitale, notamment dans le domaine routier visent à réduire les embouteillages, a affirmé dimanche à Alger le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh indiquant que le lancement de plusieurs projets ferroviaires et de métro s'inscrivait dans le même registre. «Les chantiers actuellement ouverts dans la capitale, qu'il s'agisse du réseau routier, des voies ferrées ou du métro d'Alger, visent essentiellement à réduire les embouteillages», a déclaré M. Rekhroukh à la presse en marge de la cérémonie de clôture de la session parlementaire ordinaire à l'Assemblée populaire nationale (APN), précisant que ces chantiers ont été lancés dans le cadre d'un «vaste programme dédié à cet effet». Le ministre a ajouté qu'«il sera procédé, prochainement, à la réception et à l'ouverture de plusieurs routes, telles que celles réalisées actuellement dans les communes d'El Achour, de Cheraga et de Saoula, ce qui contribuera à réduire les embouteillages à court terme. A moyen terme, plusieurs projets ferroviaires et de métro seront lancés dans le même but, a assuré le ministre, soulignant l'importance des moyens de transport en commun dans la réduction des embouteillages. Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2024, 15:19