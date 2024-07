NOUVEAU GLISSEMENT DE TERRAIN À ANNABA Est-ce qu'on attend le pire ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 30-06-20

NOUVEAU GLISSEMENT DE TERRAIN À ANNABA Est-ce qu'on attend le pire ? Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 Un nouvel effondrement de terrain a eu lieu sur la route de la corniche le 27 juin 2024. Ce glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une partie de la chaussée, très fréquentée en ce début de la saison estivale. Cet incident a perturbé l'accès aux plages de Belvédère, Aïn Achir et Ras-el-Hamra, et a mis en évidence les risques liés à l'urbanisation non contrôlée dans cette zone touristique. Les premières investigations ont révélé que le chantier d'un hôtel, en contrebas de la route, serait à l'origine du glissement de terrain. Cependant, il faudra attendre les conclusions de l'enquête diligentée par le wali pour connaître les causes exactes de ce glissement. Cet incident n'est pas isolé. En septembre 2014, un glissement de terrain plus important avait eu lieu à Sidi Aïssa, endommageant une route et des véhicules. En août 2015, l'extension illégale d'un immeuble par un promoteur immobilier avait également provoqué un affaissement de terrain, menaçant des habitations voisines. Ce promoteur n'est autre que le sinistre Tliba qui a décidé de faire l'extension de son immeuble de 9 étages sans autorisation. Jouissant d'une impunité totale à l'époque des faits, il n'avait pas été inquiété malgré les dégâts occasionnés à la route et aux villas avoisinantes. Des responsabilités en question Ces glissements de terrain à répétition soulèvent des questions sur le respect des normes de construction et sur le contrôle de l'urbanisation à Annaba. Des enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les responsabilités exactes dans chaque cas. Mais on ignore leurs résultats. Pour limiter les risques futurs, les autorités locales doivent ordonner l'arrêt de certains chantiers et suspendre l'octroi de permis de construire dans les zones sensibles. Ces événements dramatiques rappellent la nécessité d'une gestion urbaine durable à Annaba. Cela implique de prendre en compte les risques naturels, de respecter les normes de construction et de veiller à un développement urbain harmonieux. Jusqu'à présent, la confusion et les passe-droits ont permis à des aventuriers d'élever des bâtisses de plusieurs étages sans tenir compte des contraintes techniques et de la fragilité des sols. C'est toute la partie de Zaâfrania et de Djenane-el-Bey qui est menacée. De l'autre côté, c'est le site de Sidi Aïssa et toute la zone des constructions nouvelles surplombant Chapuis et Caroubier qui risquent de connaître des évènements similaires. Les Annabis craignent une grande catastrophe. Il faut, en urgence, vérifier l'état des sols où se dressent de nouveaux immeubles à plusieurs étages. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00