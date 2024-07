À deux heures d’Alger, les chemises brunes ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 France ! Législ

À deux heures d’Alger, les chemises brunes ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 France ! Législatives. Urnes… … funéraires ? L’ambiance aux Jeux olympiques de Paris, entre le 26 juillet et le 11 août prochains ! Oh ! Ça risque d’être chaud-caliente ! Les voisins français doivent cogiter la chose, dans la perspective hautement probable, selon les derniers sondages, d’un RN victorieux et d’un Bardella en short et bretelles bavaroises brunes à Matignon. Y a tout de même des trucs à régler, avant même l’annonce des résultats définitifs à l’issue des deux tours et du 3e prévu sur l’esplanade du Trocadéro, décorée façon Reichstag ! Prenez les histoires de remises de médailles et les podiums. Et s’il venait à l’idée aux athlètes du relais français du 4x400 mètres de brandir le poing ganté de noir vers le ciel ? Mon Dieu le froid que ça jetterait sur le stade, entièrement tourné vers la tribune officielle. Jordy quittera-t-il précipitamment l’enceinte olympique pour se diriger aussitôt, à bord de sa Volkswagen décapotable, vers la Kommandantur et y ordonner une enquête administrative poussée sur les origines de ces relayeurs, et la possibilité de leur proposer fermement, pour leur bien, des «déplacements» en train vers des destinations brumeuses, tous frais payés par la SNCF, les chemins de fer français, une entreprise créée — dois-je le rappeler ? — en 1938 ? Marine Le Pen claquera-t-elle la bise à un boxeur, binational, franco-sénégalais ou franco-corse — tant qu’on y est — s’il gagne en finale, contre un adversaire breton, ou alors, maligne comme elle est, et surtout sadique comme elle n’a jamais cessé de l’être, laissera-t-elle cette «tâche» à son nouveau Philippot, Éric Ciotti ? Plus inquiétant encore, si les chances des nageurs français de souche, de souche marine, apparaissent minimes, fragiles, voire inexistantes, et qu’ils n’aient aucune chance d’accéder aux finales, Marion Maréchal-Le Pen, ministre des Sports donnera-t-elle son feu vert pour un lâcher de crocodiles affamés dans la Seine, au moment où les autres équipes, moins «de souche» et plus colorées, y plongeront pour concourir ? Ne riez pas ! J’ai vu hier soir un film sur Netflix où il est question d’un requin tueur dans la Seine, au cœur fluvial de la capitale française, Paris. Netflix, c’est tout de même pas rien ! C’est comme pour les Simpson ! On croit que c’est un film, ou juste un cartoon, et à la fin, les crocodiles, les requins et tout ce que compte la fachosphère comme carnassiers à écailles en sortent rassasiés. Oui, je sais, n’anticipons pas ! Ce n’est que du sport. Et puis, ça se passe en France, tout de même ! Pas chez nous, ce genre d’horreurs. À combien d’heures de vol d’Alger, Paris ? Ah ouais, d’accord ! Moins de deux heures. C’est pas comme si les JO se déroulaient en Australie. Là, le risque de voir débarquer en force à Sidi Fredj les aborigènes de Neuilly-sur-Seine est un chouïa plus élevé. Vous comprenez maintenant pourquoi ces élections françaises nous concernent aussi ! De notre côté également, des précautions doivent être prises. De manière urgente. Quelqu’un de… souche dézédienne aurait l’adresse d’un bon fournisseur de crocodiles ou de requins pas trop regardants sur les nationalités, les origines et les capacités à assimiler ou non une des caractéristiques fondatrices de notre culture ancestrale, et authentique, celle de fumer du thé pour rester éveillé à tout ce cauchemar qui continue ? H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00