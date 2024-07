ÉCLAIRAGE France : la montée des périls Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-06-2024, 13:34 ÉCLAIRAGE Par M

ÉCLAIRAGE France : la montée des périls Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 29-06-2024, 13:34 ÉCLAIRAGE Par Maâmar Farah L'extrême-droite française, en promettant de lutter contre l'islamisme, cache en réalité une détermination indiscutable de s'attaquer à l'islam dans son ensemble. Malgré les garanties constitutionnelles de liberté de pensée et de culte en France, le Rassemblement National et ses alliés ont des difficultés à accepter l'islam. Leurs attaques sont infondées : seule une minorité de la communauté est attirée par l'intégrisme. La plupart des musulmans vivent leur foi de manière sereine et tolérante, conformément aux recommandations de cette religion de paix. En confondant islamisme et islam, l'extrême-droite française bafoue les principes républicains de liberté de culte. Elle fait exprès de ne pas distinguer clairement l'idéologie politique de l'islamisme de la pratique sereine de l'islam par la majorité des croyants. A ce titre, la référence "républicaine" reste la loi de 1905 que l'extrême droite bafoue. Pourtant, cette loi sur la séparation des Églises et de l'État a clairement établi le principe de neutralité de l'État vis-à-vis des religions, garantissant la liberté de conscience et de culte à chaque citoyen. Cependant, elle a créé une inégalité de fait entre les différents cultes, car elle ne prévoyait pas l'émergence de nouvelles religions comme l'islam. Le culte musulman ne disposait pas d'édifices cultuels en 1905 et n'a donc pas bénéficié du même "patrimoine" que les autres religions. La construction de mosquées, déjà contrariée par les précédents gouvernements, va être pratiquement impossible avec l'arrivée du RN au pouvoir. L'opportunisme de l'oligarchie L'extrême-droite française, qui a longtemps été hostile au judaïsme et a stigmatisé les Juifs dans la pure tradition fasciste, s'est aujourd'hui rapprochée des milieux sionistes les plus intolérants. Elle se présente désormais comme l'avocate de ces tendances qui mènent des attaques meurtrières contre les Palestiniens. Cette alliance contre-nature entre l'extrême-droite et les courants les plus radicaux du sionisme lui permet de gagner en popularité, malgré des idées rétrogrades et dangereuses qui rappellent les heures les plus sombres du XXe siècle. Ce n'est pas parceque le peuple français est séduit par les idées racistes de l'extrême-droite qu'elle a tout ce succès mais simplement parcequ'il subit le matraquage quotidien des médias qui sont passés aux mains de l'oligarchie. Cette dernière, traditionnellement de droite (classique) est désormais séduite par l'extrême-droite depuis le déclin des partis traditionnels de gouvernement. Il ne faut pas s'y tromper : l'oligarchie sait très bien qu'entre un Macronisme orienté vers les intérêts du capitalisme financier, une droite perdante et une gauche qui la combat farouchement, il ne reste que le RN avec lequel elle peut lier un pacte pour s'assurer un avenir sans pépins. La "pensée unique" règne dans les médias C'est dans cet objectif que cette oligarchie a préparé le maillage de la France par une "gouvernance" médiatique à sens unique , en prenant possession des télévisions d'information continue et en achetant pratiquement toute la grande presse écrite. Patiemment, laborieusement, elle a distillé son poison dans les esprits des Français par la propagation des idées de l'extrême-droite qui est devenue, petit à petit, fréquentable. Les éditorialistes de pacotille qui passent leur temps à stigmatiser nos pays pour l'absence de liberté de presse, n'hésitent pas à propager la "pensée unique" imposée par leurs patrons. Une pensée vraiment unique qui est là, à chaque journal télévisé, à chaque débat, à chaque virgule d'un commentaire politique. Les médias ont bien préparé l'arrivée de l'extrême-droite au gouvernement. Ils ont imposé un sentiment anti musulman qui est allé crescendo en mettant en relief le moindre fait divers incriminant des jeunes des banlieues et en exploitant les dérives des islamistes extrémistes dans le monde entier. Mais c'est l'après 7 octobre qui a dévoilé la haine anti musulmane de ces milieux et de leur presse porte-parole, ainsi que leur allégeance aux lobbies juifs qui dominent les médias et les finances en France, c'est-à-dire dire l'essentiel. En instrumentalisant le conflit israélo-palestinien et en accusant la gauche d'antisémitisme, l'extrême-droite tente de se positionner comme le rempart contre la "stigmatisation des Juifs". Cependant, cette stratégie soulève des questions sur les véritables intentions de l'extrême-droite qui veut faire oublier les grandes leçons de l'histoire. Ce ne sont pas les musulmans qui ont tué 6 millions de juifs ! Faut-il rappeler à ces messieurs-dames bien assis sur leurs certitudes que ce ne sont pas des musulmans qui ont tué 6 millions de juifs mais bien des chrétiens BCBG, applaudis par des foules de fidèles ? Faut-il rappeler à ces Français "pure souche" les trahisons, les lâchetés et la collaboration de certains de leurs grand-pères qui ont dénoncé des juifs aux SS et envoyé des milliers d'entre eux aux camps de concentration ? Faut-il même leur rappeler que certains juifs ont été sauvés in extremis par un musulman, le recteur de la mosquée de Paris, M. Benghebrit, qui les a accueillis clandestinement dans les locaux de l'institution religieuse ? Et, en remontant dans l'histoire, faut-il aussi citer ces faits incontestables : pendant les croisades au XIe siècle, de nombreux pogroms ont eu lieu contre les Juifs en Europe, où plus de 10 000 Juifs ont été tués lors de la première croisade. Au XIIe siècle, les Juifs ont été victimes de calomnies et d'accusations de profanation d'hosties, de meurtres rituels et d'enlèvement d'enfants chrétiens. Cela a entraîné de nombreuses exécutions, comme à Blois où 38 Juifs ont été brûlés. (*) Y avait-il, à l'époque, des musulmans à Blois ? Avant l'Étoile jaune, la Rouelle... "De manière générale, les conversions forcées, expulsions et exterminations de Juifs se sont multipliées en Europe aux XIIe et XIIIe siècles. En 1215, le concile de Latran a décrété que les Juifs devaient porter une marque distinctive sur leurs vêtements. La rouelle, ou la roue, est une petite pièce d’étoffe que les Juifs devaient porter sur leurs vêtements pour permettre de les distinguer des autres personnes. Comme on le voit, l'étoile jaune avait son... ancêtre en Europe. "En Espagne, les pogroms de 1391 ont entraîné de nombreuses conversions forcées au christianisme. Cela a profondément transformé la communauté juive espagnole, avec l'abandon des grandes villes et la dispersion dans de petites localités. "Cette politique anti-juive des autorités et de l'Église a pesé lourdement sur la vie sociale des communautés juives déjà décimées en Espagne, préparant ainsi le terrain à leur expulsion définitive en 1492." (*) C'était la fin de la Reconquista. Les musulmans ne règnaient plus en Espagne. Le début d'une ère de répression et de persécution allait commencer pour les juifs. Massacrés, brûlés vifs dans des pogroms, ils devaient fuir leur terre natale. C'est alors que les Juifs se dirigèrent vers l'exil, partout à travers le bassin méditerranéen, et particulièrement vers les terres accueillantes d'Afrique du nord où les musulmans les accueillirent à bras ouverts à Tlemcen, Alger, Constantine, Fès et Tunis. Que ce soit à travers les siècles passés ou durant la seconde guerre mondiale, tous les malheurs des juifs avaient pour origines l'Occident et les chrétiens. Et si l'on compte certainement quelques dépassements dans des villes musulmanes, elles n'ont rien à voir en intensité et en cruauté avec les crimes commis en Europe. L'extrême-droite toujours du côté des génocidaires Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les musulmans continuent d'être les victimes d'Israël qui a été créé de toutes pièces par l'Occident. Ainsi, l'histoire continue de s'écrire sans concessions, montrant, une fois de plus, que la grande pensée européenne, les idées dominantes des élites, mais certainement pas celles des peuples, prennent position avec les criminels et les génocidaires. L'extrême-droite, antisémite par excellence, l'est toujours. Mais elle s'attaque aux sémites arabes après avoir été l'ennemie des sémites juifs. Son arrivée au pouvoir en France a été bien préparée. L'ennemi est désormais l'Islam. Une religion qui inquiète par sa propagation dans le monde et parmi les propres peuples d'Europe. Une époque d'incertitude et de troubles va s'ouvrir en France parceque les citoyens français de plein droit, embrassant la religion musulmane, ne vont pas se laisser faire. M.F.