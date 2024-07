Lutte contre la criminalité : Les quartiers chauds dans le collimateur de la police mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 30 juin 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 29 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services de la Sûreté de wilaya continue ses opérations. Le 27 juin 2024, une vaste opération de police a été menée dans plusieurs quartiers relevant des secteurs de compétence des 4e et 5e Sûretés urbaines. Les quartiers ciblés par cette opération comprennent Bormet El-Gaz, Didouche Mourad, Choumarin, Les Palmiers, Oued El-Dheb, 8 Mai 1945 et 11 Décembre 1960. Cette intervention a abouti à l’examen de la situation de 38 personnes et au contrôle de 14 motocyclettes. L’opération a permis l’arrestation de quatre individus soupçonnés de possession de drogues et de substances psychotropes, l’exécution de huit mandats et jugements, et la capture d’une personne suspectée de port d’arme blanche prohibée. Une autre personne a été arrêtée pour agression avec coups et blessures volontaires suivie de vol. Trois infractions routières ont également été enregistrées au cours de cette opération. Ces efforts constants des forces de l’ordre visent à maintenir un environnement sûr pour les habitants d’Annaba et à réduire les actes criminels qui menacent la paix et la sécurité publiques. Les autorités locales soulignent l’importance de la collaboration des citoyens dans ces actions pour garantir un cadre de vie paisible et sécurisé. Par : Mahdi AMA