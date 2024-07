Air Algérie : quand les températures extrêmes clouent les avions au sol Société Par: Amine Ait. 01 Juil. 2024 à 18:21 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Quand on parle de conditions météorologiques extrêmes dans le secteur de l’aviation, on pense souvent aux tempêtes violentes et à la neige. On ignore que la canicule peut aussi chambouler le programme des compagnies aériennes. C’est ce qui se passe actuellement avec les vols Air Algérie. Dans un communiqué publié ce lundi 1er juillet, la compagnie aérienne algérienne annonce que « certains de ses vols » ont connu des « retards ou des annulations » à cause des « conditions climatiques exceptionnelles que connaissent certaines wilayas du sud (algérien) ». Concrètement, les avions d’Air Algérie sont cloués au sol et empêchés de voler par les températures élevées, le vent, et la mauvaise visibilité. « Le retard et l’annulation de certains vols s’expliquent principalement par l’augmentation des températures et les forts vents de sable qui empêchent le décollage et le vol de nos avions », détaille Air Algérie. Des températures qui atteignent les 50° C en Algérie Le 29 juin dernier, 9 des 10 villes les plus chaudes au monde se trouvaient en Algérie. Il s’agit de Ouargla, avec 50,1° C, suivie de Hassi Messaoud, Adrar et Timimoun, Touggourt, Ain Salah, Rhourd Nouss, Krechba et Golea. Le dernier bulletin météo spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie indique ce lundi 1er juillet qu’une vague de chaleur placée en vigilance rouge va toucher les wilayas de Ouargla, Touggourt, El Meghaier et d’el-Oued, avec des températures atteignant les 50° C. Les wilayas de Biskra, Ghardaïa et Djelfa ont été placées en vigilance orange dans un BMS de l’Office national de météorologie publié hier dimanche 30 juin qui prévoyait des températures atteignant ou dépassant les 49° C. Soulignons enfin que certaines des villes du sud du pays touchées par ces vagues de chaleur successives, à l’instar de Biskra et d’el-Oued, qui sont desservies au départ de Paris par Air Algérie, abritent des aéroports internationaux. Air Algérie s’engage à accompagner ses passagers dans ces « circonstances exceptionnelles » Air Algérie indique pour sa part qu’elle suit de très près l’évolution de la météo et qu’elle travaille en coopération avec les organismes concernés afin de « garantir des mises à jour précises et instantanées à propos des conditions climatiques qui pourraient impacter les vols ». De plus, la compagnie nationale assure qu’elle tâche de « mettre en place toutes les alternatives possibles » pour aider ses clients à rejoindre leurs destinations dans les plus brefs délais. Air Algérie s’engage aussi à aider ses clients à se loger dans des hôtels en cas de nécessité et à leur faciliter la procédure d’une nouvelle réservation, lit-on sur le même communiqué. Pour finir, la compagnie aérienne précise que ces précautions sont dictées par sa volonté de « veiller sur la sécurité de ses passagers et leur confort » et qu’elle fait son possible malgré tout pour fournir « le service transport » dans ces « circonstances exceptionnelles ».