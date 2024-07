Législatives en France : un vote contre les autres International Par: Samir Allam 01 Juil. 2024 à 13:45 faceb

Législatives en France : un vote contre les autres International Par: Samir Allam 01 Juil. 2024 à 13:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Une partie de la France – heureusement qu’elle existe encore – s’est réveillée, ce lundi matin, avec la gueule de bois. La veille, ce que les sondages prédisaient depuis des mois s’est confirmé : à l’issue du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national (RN, ex-Front national), une formation d’extrême-droite fondée par des nostalgiques de l’Algérie française et d’ex-nazis, est la première force politique du pays. Le RN est bien placé pour remporter le second tour qui aura lieu dimanche 7 juillet. Une vague extrême droite en France Comment est-on arrivé là ? Ce lundi, personne n’a avancé d’explication sérieuse et convaincante. Les sondeurs, qui ont vu venir la vague RN, ont fourni quelques explications : immigration, crise économique, baisse du pouvoir d’achat, sentiment de déclassement chez une partie de la population… Mais le principal moteur du vote RN est sans conteste l’immigration. C’est d’ailleurs le seul domaine de son programme à contenir des propositions concrètes : fin du droit du sol, discrimination assumée des binationaux, fin des régularisations, durcissement des renouvellements de titres de séjour, expulsion massive des sans-papiers… Dans les autres domaines, à commencer par l’économie, les propositions du RN sont vagues, parfois contradictoires, rarement chiffrées. Mais pour les électeurs d’extrême droite, cela n’a presque aucune importance. Et pour cause. Un discours haineux et belliqueux En réalité, les Français qui ont voté pour le RN savent que ce parti n’a ni les moyens ni les compétences de sortir le pays de son marasme économique. Ils l’ont fait en premier lieu contre les autres : les immigrés, les binationaux et les musulmans. Le RN a promis de supprimer certaines aides sociales aux immigrés en situation régulière, de réserver les logements sociaux aux Français, d’expulser les immigrés légaux qui resteraient plus de six mois au chômage – même s’ils ont travaillé et cotisé pendant des années -, de réduire le nombre de visas aux étrangers, interdiction du voile islamique dans l’espace public, instauration des quotas pour l’abattage hallal… Le RN promet aussi d’engager un bras de fer avec l’Algérie, avec suppression des visas et dénonciation de l’Accord de 1968 sur l’immigration, quitte à provoquer une rupture avec l’un des principaux partenaires de la France. En somme, le RN promet de s’attaquer à une partie de la population vivant en France et de croiser le fer avec les partenaires de ce pays de l’autre côté de la Méditerranée. Un discours haineux et belliqueux qui semble séduire une partie de la population. Et c’est cela le plus inquiétant.