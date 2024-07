France – Algérie : Xavier Driencourt prédit un changement radical en cas de victoire du RN Politique Par: Riy

France – Algérie : Xavier Driencourt prédit un changement radical en cas de victoire du RN Politique Par: Riyad Hamadi 28 Juin 2024 à 09:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Ancien ambassadeur de France à Alger à deux reprises, Xavier Driencourt est cité par les médias français comme probable futur ministre des affaires étrangères en cas de victoire du Rassemblement national (RN) aux législatives 2024 en France. Dans une tribune au Figaro, publiée ce vendredi 28 juin, il évoque les relations entre Paris et Alger dans l’hypothèse d’un gouvernement RN (ex-Front national, extrême-droite). Dans deux jours, le dimanche 30 juin, les Français se rendront aux urnes pour choisir leurs députés. Le second tour des élections législatives aura lieu dimanche 7 juillet. Dès le 8 juillet, la France devrait être dotée d’un nouveau gouvernement. Selon les sondages, il y a de fortes chances que le Rassemblement national (RN, ex-Front national), un parti d’extrême droite, obtienne la majorité absolue au Parlement. Une majorité qui lui permettra de former un gouvernement et diriger la France. Un gouvernement RN va abroger les accords de 1968 Dans son programme, le RN prévoit de chambouler la politique française en matière d’immigration. Parmi ses promesses électorales figurent la fin du droit du sol pour l’acquisition de la nationalité française, la fin des régularisations des sans-papiers, des expulsions massives d’étrangers en situation irrégulière, moins de visas pour certains pays et la dénonciation de l’accord franco-algérien de 1968 sur l’immigration. Ce dernier point va certainement provoquer des tensions avec l’Algérie. Alger s’est toujours dit favorable à une révision de certains points de l’Accord mais elle s’oppose à son abrogation comme le souhaite le RN. Or, selon Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France à Alger à deux reprises, cette option ne semble pas négociable. « Alger comptait bien maintenir les avantages exorbitants obtenus en 1968 et toujours valables et les consolider. Il semble peu probable qu’un gouvernement Bardella renonce à abroger cet accord. », écrit-il dans une tribune publiée ce vendredi 28 juin par Le Figaro. Mémoire et Sahara occidental : ce que va faire le RN En plus de l’immigration, un gouvernement issu du RN va remettre en cause les derniers acquis et les avancées de ces derniers mois entre les deux pays, selon Xavier Driencourt, dont le nom est cité par les médias français comme probable futur ministre des Affaires étrangères en cas de victoire du RN : commémoration de la journée du 17 octobre 1961, restitution de pièces appartenant à l’émir Abdelkader, indemnisation des victimes des essais nucléaires. « Là aussi, cela semble peu probable », affirme-t-il. Évoquant une probable visite du président Abdelmadjid Tebboune en France, prévue à l’automne prochain, Xavier Driencourt estime qu’elle ne débouchera pas sur la signature d’un traité d’amitié entre les deux pays, toujours en cas de victoire du RN. Avec « Jordan Bardella, on voit mal une telle déclaration », affirme-t-il. Enfin, Xavier Driencourt laisse entendre qu’un gouvernement RN pourrait faire évoluer la position de la France sur le conflit au Sahara occidental dans le sens des attentes du Maroc. « Il faudrait prendre en compte le positionnement d’un nouveau gouvernement français vis-à-vis de Rabat et de l’épineuse question du Sahara occidental », souligne le diplomate français.