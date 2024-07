Riyad Mahrez se marie à l’algérienne et enflamme les réseaux sociaux Sport Par: Kenza Adil 03 Juil. 2024 à 18:15 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo La toile s’est affolée ses dernières vingt- quatre heures avec la diffusion de vidéos et de photos du mariage à « l’algérienne » de Ryad Mahrez avec le mannequin britannique Taylor Ward. Énorme buzz sur tous les réseaux sociaux, et pour cause : le mariage célébré, mardi 2 juillet, était aux couleurs et aux sons de l’Algérie. Musique raï, tenues traditionnelles, ambiance, on aurait dit que la fête se déroulait au bled ! Une cérémonie 100 % algérienne L’ambiance était festive, joyeuse, bon enfant ! Sur les vidéos partagées sur Internet, on voit le chanteur Rai Kader Japonais égrener des tubes Rai endiablés. Taylor Ward, l’épouse de Mahrez, a arboré deux tenues traditionnelles algériennes durant cette cérémonie 100 % algérienne : un élégant karakou brodé de fils d’or et d’argent et un somptueux caftan blanc. Cheveux blonds lâchés en cascade sur l’épaule gauche et front ceint d’un Khit errouh, bijou emblématique de l’Algérie, la jolie mariée s’est laissée emporter par les rythmes rai en entrant dans la danse. De son côté, Riyad Mahrez s’est ambiancé, entouré de ses amis et des membres de sa famille. Parmi les invités, Islam Slimani s’est distingué par sa tenue traditionnelle et ses danses. Pour son mariage, fêté pour la troisième fois, Mahrez (33 ans) a choisi un costume traditionnel : jabador blanc. Ses deux filles, nées de son précédent mariage avec le mannequin indien Rita Johal, étaient aussi de la fête. Vêtues de caftans blancs, elles n’ont pas quitté leur père d’une semelle. Youyous, tenues traditionnelles, musique rai, danses… tous les ingrédients d’une cérémonie à l’algérienne étaient réunis hier pour le troisième mariage de Mahrez avec Taylor Ward. Et de trois ! Pour rappel, l’ancienne star de Manchester City avait rencontré Taylor Ward en 2015. Le 22 juin 2021, les deux amoureux fêtent leurs fiançailles sur l’île de Mykonos, en Grèce. En janvier 2022, le couple passe devant le maire pour le mariage civil. La pandémie du Covid, les empêchent alors de partager leur bonheur avec leurs familles et amis. Ils décident de remettre cela à plus tard. En septembre 2023, Taylor donne naissance à Mila, sa première fille. L’occasion pour le couple de marquer le coup en organisant une cérémonie à Londres, en présence de leurs proches. « Jamais deux sans trois », dit le proverbe. Mardi, une cérémonie grandiose a été donnée par Riyad Mahrez. Une fête traditionnelle, comme au bled ! Un événement animé par Kader Japonais et qui a réuni les proches des deux familles du couple dans la joie et la bonne humeur.