Tebboune reçoit une lettre de Joe Biden et voici son contenu Par Mahdi Amine 4 juillet 2024 à 1:58 À l’occas

Tebboune reçoit une lettre de Joe Biden et voici son contenu Par Mahdi Amine 4 juillet 2024 à 1:58 À l'occasion de la 62ᵉ fête nationale de l'Indépendance que l'Algérie célébrera ce vendredi 5 juillet, le président américain, Joseph Biden, a envoyé au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, une lettre de félicitations dont voici le contenu : « Alors que vous célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de votre pays, le 5 juillet, je vous adresse, au nom du peuple des États-Unis, à vous ainsi qu'au peuple algérien, nos meilleurs vœux. » « Le partenariat de longue date entre l'Algérie et les États-Unis est plus que jamais important. Ensemble, nous coordonnons nos efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Ghaza, mettre fin aux combats au Soudan et améliorer la sécurité et la gouvernance dans l'ensemble du Sahel. » « Nos liens économiques et commerciaux continuent également de se développer. Le leadership régional de l'Algérie a par ailleurs joué un rôle crucial dans la résolution des problèmes les plus urgents du monde, de la criminalité transnationale et de l'extrémisme à l'instabilité et aux conflits. Et au cours de l'année à venir, j'ai hâte d'approfondir encore davantage les liens entre nos nations, nos économies et nos peuples, notamment par le moyen des échanges éducatifs et du commerce. » « En travaillant en étroite collaboration, je suis convaincu que l'Algérie et les États-Unis continueront de faire progresser leur vision commune d'un monde pacifique et prospère. Et je vous souhaite, ainsi qu'au peuple algérien, une joyeuse fête de l'indépendance. » Fête de l'Indépendance : le président indonésien, Joko Widodo, envoie une lettre de félicitations au président Tebboune En outre, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu, à l'occasion de la fête de l'Indépendance, une lettre de félicitations de son homologue indonésien, Joko Widodo : « Je voudrais présenter mes plus chaleureuses félicitations à votre excellence, au gouvernement et au peuple algériens, à l'occasion du 62ᵉ anniversaire de l'indépendance de la République algérienne démocratique et populaire. » « Que cette journée soit, non seulement une journée commémorative, mais qu'elle marque aussi le début d'une nouvelle ère de développement et d'harmonie pour l'Algérie. L'Indonésie et l'Algérie ont développé une relation forte, amicale et mutuellement bénéfique pendant 61 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1963. » « Permettez-moi de réaffirmer notre engagement à améliorer la coopération bilatérale, en vue de garantir un avenir de prospérité partagée et de paix durable pour nos nations. » « Acceptez, excellence, ma plus haute considération et mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de succès constant et de bien-être pour le peuple de la République algérienne démocratique et populaire. »