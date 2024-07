Relations solides entre l’Algérie et les USA : une coopération fructueuse et prometteuse Par Rédaction A360 4 juillet 2024 à 1:34 L’Ambassade des États-Unis d’Amérique en Algérie a organisé une conférence-débat à l’occasion de la célébration des fêtes de l’indépendance des deux pays, les 4 et 5 juillet, à un jour d’intervalle. Dans son discours inaugural, l’ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a affirmé que “cette synchronisation témoigne des liens étroits qui unissent nos deux nations”. Ces 4 et 5 juillet, l’Algérie et les États-Unis d’Amérique célèbrent leurs fêtes de l’indépendance à un jour d’intervalle. À l’occasion de cette célébration unique, l’ambassadrice américaine Elizabeth Moore Aubin a animé une conférence de presse au siège de l’ambassade à Alger. Lors de cette conférence, organisée en présence de journalistes et de représentants de plusieurs médias nationaux, l’ambassadrice américaine a rappelé “l’importance cruciale des médias dans l’information du public”. “Un public bien informé favorise une meilleure compréhension mutuelle entre nos deux nations. Votre rôle dans la diffusion d’informations aux Algériens concernant nos liens diplomatiques est vital”, a soutenu l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin. Algérie – USA : vers le renforcement de la coopération bilatérale ! Dans son mot d’ouverture, la diplomate américaine a mis en avant le travail étroit et diligent des gouvernements algérien et américain en vue de renforcer la collaboration économique et sécuritaire sur des questions bilatérales, régionales et internationales. “Nous avons renforcé les liens entre nos peuples, avec Américains et Algériens, travaillant ensemble dans des domaines aussi variés que le tourisme, la recherche scientifique et l’exploration spatiale. Nos efforts de collaboration incluent également l’apprentissage de l’anglais et les échanges éducatifs, enrichissant la vie des étudiants algériens et américains et créant des opportunités de partage culturel et de transfert de connaissances”, a affirmé l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin. Lors de son intervention, l’ambassadrice américaine a aussi fait part des résultats florissants des relations bilatérales en matière de commerce et d’investissement. Notant que “les entreprises américaines apportent des innovations et des opportunités d’emploi en Algérie, tandis que les entreprises algériennes trouvent de nouveaux marchés et partenaires aux États-Unis”. Selon elle, “cette synergie économique stimule la croissance et améliore les conditions de vie dans les deux pays”. En outre, la diplomate américaine a assuré que “la coopération bilatérale dans le domaine culturel prépare la prochaine génération de dirigeants à réussir dans un monde de plus en plus connecté”. Coopération bilatérale (Algérie – USA) : des perspectives prometteuses en vue ! Par ailleurs, l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin a évoqué le récent échange entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue Joe Biden en Italie en marge du sommet du G7, soulignant l’importance d’une coordination étroite sur les objectifs bilatéraux. “Nous échangeons régulièrement nos points de vue sur les initiatives internationales, y compris aux Nations Unies, dans le but de promouvoir un monde plus pacifique et stable”, a déclaré l’ambassadrice des États-Unis en Algérie. En concluant son discours, la diplomate américaine a exprimé son optimisme quant à la capacité des deux pays à obtenir des résultats significatifs au cours de cette année, mais aussi dans le futur. Vol Alger – New York, une liaison aérienne pour propulser les relations bilatérales ! Après son discours, l’ambassadrice américaine a donné la parole aux journalistes pour poser leurs questions. Très fructueuses, les discussions ont porté sur différents points importants, notamment les relations bilatérales et les défis qu’elles rencontrent, les domaines de la coopération algéro-américaine, l’intégration de la langue anglaise dans le système éducatif algérien et l’établissement d’un vol direct entre Alger et New York. À cet effet, l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin a indiqué que lors de son entretien avec le Président Tebboune le 26 juin dernier, ils ont discuté de la force et de la croissance de la coopération algéro-américaine, ainsi que de l’étroite collaboration bilatérale dans les domaines économique, sécuritaire et culturel. Elle a également évoqué la perspective d’établir un vol direct entre Alger et New York, qui propulserait chaque aspect de notre relation vers de nouveaux sommets. À LIRE AUSSI : >> Liaison aérienne directe Alger – New York : du nouveau dans le projet ? Répondant aux différentes questions, la diplomate américaine a mis en avant la collaboration multilatérale croissante dans les forums internationaux pour trouver des solutions aux problèmes mondiaux, comme en témoigne l’engagement des deux Chefs d’États lors du sommet du G7 en Italie. En outre, Elizabeth Moore Aubin a également mis en lumière le travail de l’ambassade des États-Unis pour rapprocher les Algériens et les Américains, notamment les initiatives visant à protéger le patrimoine culturel algérien. Cela se traduit par le renouvellement d’un accord de coopération entre les deux pays pour les cinq prochaines années, après les résultats fructueux de ce programme au cours des cinq dernières années. L’ambassadrice a aussi évoqué les efforts visant à soutenir l’intégration de la langue anglaise dans le système éducatif algérien ainsi que dans l’enseignement supérieur. Nouvelles opportunités pour renforcer les investissements ! Affirmant que l’Algérie est un pays leader dans le domaine de l’entrepreneuriat, elle a mis en avant le volume des investissements américains en Algérie, évoquant les entreprises américaines établies dans notre pays dans différents domaines tels que la santé, l’industrie et l’agriculture. D’ailleurs, la diplomate américaine a fait savoir que les États-Unis aspirent à renforcer ces investissements afin de promouvoir la coopération bilatérale et favoriser les échanges entre les deux pays. Sur un autre volet, l’ambassadrice américaine a également abordé la question des droits des femmes, assurant que les deux pays consacrent leurs efforts pour protéger les droits des femmes et promouvoir l’équité.