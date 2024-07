Aksas : “les larmes de Cristiano Ronaldo, c’est du drama” Par Zakaria S 2 juillet 2024 à 18:13 Les larmes de Cristiano Ronaldo après avoir raté un pénalty face à la Slovénie ont suscité la réaction de tous les médias au monde. Le consultant d’El-Heddaf TV, Amine Aksas, a donné un avis controversé. Il avoue que le quintuple Ballon d’or a fait du drama. Le Portugal s’est qualifié à l’arracher pour les quarts de finale de l’Euro-2024 aux dépens de la Slovénie. Alors que le temps réglementaire du match et les prolongations se sont achevés sur un score vierge, les deux antagonistes ont dû aller à la séance des tirs au but pour se départager. La chance a finalement souri aux Portugais (3-0). Mais ils auraient pu plier le match dans les prolongations lorsqu’ils ont bénéficié d’un pénalty. Cristiano Ronaldo prend la responsabilité pour l’exécuter, mais il a échoué à le transformer en but. Abattue, la légende portugaise s’est effondrée en larme sur le terrain. Il faut dire que sa crise de larmes avait déjà fait le bonheur des réseaux sociaux, impitoyables. De nombreuses publications n’ont pas tardé à essaimer sur X, les internautes n’ayant pas hésité bien longtemps avant de tourner en dérision la réaction larmoyante de CR7, dépeint comme un footballeur dépressif qui vivrait sa crise de la quarantaine. CR7 a fait du drama, selon Aksas La scène a également suscité la réaction de tous les médias au monde. Mais selon le consultant d’El-Heddaf TV, Amine Aksas, Cristiano Ronaldo a juste fait du drama à l’âge de 39 ans et avec un palmarès sportif très étoffé. « À 39 ans et avec un palmarès sportif très riche, je pense que ce sont les larmes de la peur. Si le Portugal s’était éliminé, on aurait endossé l’entière responsabilité de l’échec à Cristiano Ronaldo pour avoir raté un pénalty, peut-être, décisif. Ce qu’il a fait, c’est du drama, ni plus, ni moins », dira-t-il.