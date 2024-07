L'Heure des Pros : Pascal Praud poussé vers la sortie sur CNews L'Heure des Pros : Pascal Praud poussé vers la sortie sur CNews L'Heure des Pros : Pascal Praud poussé vers la sortie sur CNews Fournis par Toute La Télé Pascal Praud, qui s’est récemment montré hystérique, animait un nouveau numéro de L’Heure des Pros 2 sur CNews, le mardi 2 juillet 2024. Dans cette édition, le journaliste était entouré de Philippe Bilger, Élisabeth Lévy, Gauthier Le Bret, Yoann Usaï et Olivier Dartigolles. Dès le début de l’émission, ils sont revenus sur la chanson « No Pasaran », un clip anti Rassemblement National. Maxime Thiébaut, avocat en droit pénal, est intervenu pour évoquer cette chanson. Tandis que Marine Le Pen a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu’elle espère que le parquet « va se saisir de cette abjection ». L’imam Chalgoumi a porté plainte contre cette chanson. Les chroniqueurs sont également revenus sur le message d’Aya Nakamura, qui a pris position contre le Rassemblement National. Pascal Praud fête l’anniversaire de Gauthier Le Bret sur CNews Ensuite, la stratégie du désistement pour faire barrage au Rassemblement National a été au cœur du débat. L’actualité politique, à quelques jours du second tour des élections législatives, a occupé la majeure partie de cette édition de L’Heure des Pros 2 . Par ailleurs, en fin d’émission, alors que Pascal Praud passe le relai à Julien Pasquet et Olivier Benkemoun, ce dernier rappelle que c’est l’anniversaire de Gauthier Le Bret. Pascal Praud, qui a récemment été ému, se met alors à chantonner : « Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères ». Il demande ensuite l’âge de son chroniqueur. Vidéo associée: L'édito de Pascal Praud : «La complaisance de la macronie à l'égard de La France insoumise est insupportable» (Dailymotion) Fou rire sur le plateau de L’Heure des Pros 2 sur CNews Gauthier Le Bret explique qu’il a 29 ans. Julien Pasquet ironise sur le fait qu’il pourrait être Premier ministre. Puis, Pascal Praud se montre ironique et lui demande : « Qu’est-ce que vous souhaitez faire quand vous serez grand ? ». Le chroniqueur répond sans détour : « Prendre votre place ! ». Ainsi, Pascal Praud se retrouve poussé vers la sortie. Un peu avant cette séquence, Pascal Praud et les chroniqueurs avaient ironisé sur le fait de mettre leurs meilleures vannes dans un coffret. Alors qu’Élisabeth Lévy lâche : « Celui là, il sera dans le coffret », l’animateur précise : « Moi je n’y serais plus ». Olivier Dartigolles ajoute : « Vous serez dans un autre coffret », faisant référence au cercueil. Tout le monde explose de rire sur le plateau. Pascal Praud déclare avec humour : « C’est l’avenir que vous me voyez ça fait plaisir ! ». L’Heure des Pros est à retrouver du lundi au vendredi dès 9 heures et L’Heure des Pros 2 du lundi au jeudi dès 20h05 sur CNews.