Deschamps viré après l’Euro ? Article de Guillaume Jacquot • 20 h • 2 min de lecture

Nommé à la tête des Bleus en 2012, Didier Deschamps a entamé son sixième tournoi majeur sur le banc de l’équipe de France à l’occasion de cet Euro 2024 en Allemagne. Une longévité rare à ce niveau. Et ce n’est pas fini… En effet, « DD » dispose d’un contrat jusqu’en 2026, date à laquelle aura lieu la prochaine Coupe du monde (Aux Etats-Unis, Canada et Mexique). A moins qu’une élimination des Tricolores face au Portugal, vendredi en quarts de finale, ne relance totalement son avenir... Régulièrement pris pour cible en raison de la pauvreté du jeu proposé par les Bleus depuis plusieurs années, Didier Deschamps pourrait voir son fauteuil être fragilisé en cas de sortie de route contre le Portugal. Cependant, pour Jean-Michel Larqué, la FFF et son président Philippe Diallo ne prendront pas le « risque » de mettre à la porte l’ancien coach de la Juventus. Dès lors, seul ce dernier aura le loisir de décider de quitter son poste avant la fin de son bail ou non. Larqué sur Deschamps: « C’est lui qui prendra la décision » « Les débats sont inutiles, a ainsi lancé Larqué sur les ondes de RMC. Didier Deschamps est tellement impliqué dans cette équipe de France, il est tellement puissant et tellement fort au sein de la Fédération française de football. D’une manière ou d’une autre, c’est lui qui prendra la décision du moment auquel il partira. Je ne vois pas un président quel qu’il soit et pas plus Philippe Diallo qu’un autre prendre le risque de se mettre Didier Deschamps à dos. » Vidéo associée: Équipe de France : "Est-ce que Griezmann va suivre Deschamps jusqu'au bout ?", se demande Gautreau (Dailymotion) Et l’ancien Stéphanois d’ajouter: « S’il souhaite partir pour différentes raisons, il partira. Mais s’il souhaite aller au bout de son contrat (jusqu’à la Coupe du monde 2026), il ira au bout de son contrat. Personne aujourd’hui dans la Fédération n’a la puissance et la force ainsi que le charisme de Didier Deschamps donc chacun reste sur ses positions et attend que ça se passe. » Les détracteurs de Didier Deschamps devront donc très certainement attendre encore deux ans avant de voir le champion du monde 98 passer la main.