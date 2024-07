Abandon de la fac, mauvaises notes… Le parcours chaotique de Bardella enflamme la toile Par rima.a 4 juillet 2024 à 13:39 À quelques jours du second tour des élections législatives en France, Le Canard enchaîné est allé fouiller dans les archives de l’université de la Sorbonne, pour découvrir le parcours universitaire de l’étudiant Jordan Bardella, actuellement président du parti politique le Rassemblement national. Après avoir mis en lumière ses origines, les médias français s’attaquent au parcours de l’élu du RN à l’université. Ces nouvelles révélations pointent du doigt ses mauvaises notes, son parcours chaotique et un abandon de la fac. Après les origines maghrébines de Bardella, ses bulletins de notes dévoilés En cas de majorité absolue, le RN espère faire entrer Jordan Bardella à Matignon pour succéder à Gabriel Attal, en qualité de Premier ministre. Mais pour l’instant, le Canard enchaîné s’amuse à dévoiler les bulletins de notes de l’étudiant Bardella. En effet, le quotidien a fait savoir qu’en trois ans d’études à l’université, Jordan Bardella n’a réussi qu’à valider sa première année de licence en géographie. Et ce, après avoir raté son entrée à Science Po de Paris, en présentant un sujet sur la guerre d’Algérie lors du concours. Il choisit alors la première année en géographie qu’il associe avec une double licence histoire et espagnol. Cependant, l’étudiant Bardella n’a pas réussi à briller à la fac et enchaîne avec des notes très basses avec une moyenne de 5/20. Jordan Bardella fait le choix d’abandonner sa double licence, mais réussit à valider son premier semestre avec 10.5/20 et le second avec une moyenne de 12.75/20, après un examen de rattrapage en 2014. Il ne s’est pas présenté à toutes les épreuves Par ailleurs, son niveau régresse plus avec 5/20 et 2.6/ 20 aux semestres 4 et 5, mais aussi avec 5/20 en monde arabe. Le quotidien note que le candidat ne s’est présenté qu’à une seule épreuve sur le thème de l’Union européenne et obtient la très mauvaise note de 1.8/20. Il s’agit d’un parcours qualifié de chaotique pour celui qui a pourtant validé son Bac Es avec une mention “très bien”, dans un lycée catholique. En 2016, Jordan Bardella devient assistant parlementaire du député RN, en l’occurrence Jean-François Jalkh, puis responsable de la communication sur les réseaux sociaux de Florian Philippot.