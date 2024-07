Chaos à Djenen El Bey : Les délinquants sabotent la réorganisation de la plage mehdi amarouayach by mehdi amar

Chaos à Djenen El Bey : Les délinquants sabotent la réorganisation de la plage mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 2 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 67 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Hier, la paisible plage de Djenen El Bey, commune de Seraïdi, a été témoin d’une scène de chaos provoquée par des délinquants opposés aux réformes récentes. La fermeture de la plage, marquée par l’utilisation de poubelles, de pneus et d’autres déchets pour bloquer l’accès, a mis en lumière un conflit croissant entre les autorités locales et les individus qui ont, auparavant, dominé illégalement cet espace public. Sous la direction du maire de Seraïdi, une campagne d’envergure a été lancée pour réorganiser la plage. L’objectif principal est d’éradiquer les activités illicites et de rendre la plage plus accueillante pour la saison estivale. Parmi les mesures prises, figurent le réaménagement des kiosques et la réglementation des espaces publics. Des zones spécifiques ont été mises aux enchères pour l’installation de parasols et de chaises à louer, tandis que le reste de la plage est destiné à rester accessible gratuitement au public. Ces changements ont, cependant, rencontré une forte résistance. Les délinquants, qui ont pris l’habitude de s’approprier des espaces publics, imposaient auparavant aux visiteurs de louer des parasols et des chaises sous prétexte d’avoir loué l’espace. Le parking n’échappait pas non plus à leurs griffes ; les malfaiteurs se faisaient passer pour des employés et forçaient les gens à payer pour se garer, usant parfois de menaces de violence. La décision de la mairie de mettre fin à ces pratiques a provoqué l’ire des délinquants. Mécontents de la nouvelle organisation de la plage, ils ont décidé de saboter les efforts des autorités pour rétablir l’ordre. La fermeture forcée de la plage, en utilisant des déchets et des objets divers, est un acte de défiance clair contre les réformes mises en place. Les habitants de Seraïdi et les visiteurs réguliers de Djenen El Bey ont également exprimé leur frustration face à cette situation. Beaucoup d’entre eux soutiennent les efforts de la mairie pour rendre la plage plus sûre et plus accessible. “C’est injuste. Nous venons ici pour profiter de la plage, pas pour être harcelés ou menacés,” a déclaré un vacancier. Alors que la saison estivale bat son plein, l’incertitude plane sur l’avenir de la plage de Djenen El Bey. Les autorités locales sont confrontées à un défi de taille pour maintenir l’ordre et garantir la sécurité des visiteurs. La situation met en lumière la nécessité d’une vigilance accrue et d’une collaboration entre la communauté et les forces de l’ordre pour préserver ce joyau côtier. En attendant, les habitants de Seraïdi espèrent que le calme et la tranquillité pourront bientôt régner à nouveau sur leur plage bien-aimée, et que les efforts de réorganisation porteront leurs fruits pour un été plus serein et plaisant. Par : Mahdi AMA