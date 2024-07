BON À SAVOIR Les diabétiques peuvent-ils manger de la pastèque ? Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 Ou

BON À SAVOIR Les diabétiques peuvent-ils manger de la pastèque ? Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00 Oui, vous pouvez manger de la pastèque si vous êtes diabétique. Mais quelle quantité de pastèque un diabétique peut-il manger ? Si elle est consommée avec modération, la pastèque peut offrir de nombreux avantages pour la santé qui peuvent aider les patients diabétiques à gérer leur maladie. Les diabétiques peuvent manger de la pastèque, mais il est recommandé de le faire avec modération et d'équilibrer le reste de leur alimentation avec d'autres aliments riches en nutriments comme les légumes-feuilles, les viandes maigres, des noisettes, légumineuses, etc. N'oubliez pas que tous les fruits contiennent des sucres naturels (glucides), qui peuvent affecter votre glycémie s'ils sont consommés en excès ou s'ils ne sont pas correctement équilibrés. Il est préférable pour les diabétiques de s'en tenir aux légumes à faible indice glycémique tels que les courges au lieu des fruits lorsque cela est possible, car ils ont une teneur en glucides inférieure par portion. Mais cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais profiter d'une gâterie sucrée ! Placeholder LSA PUBLIÉ 30-06-2024, 11:00