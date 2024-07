Message de Biden à Tebboune «J’ai hâte d’approfondir nos liens» Le président de la République, Abdelmadjid T

Message de Biden à Tebboune «J’ai hâte d’approfondir nos liens» Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de félicitations de son homologue américain, Joseph Biden, à l'occasion de la fête de l'Indépendance nationale. «Alors que vous célébrez le 62e anniversaire de l'indépendance de votre pays, le 5 juillet, je vous adresse, au nom du peuple des États-Unis, à vous ainsi qu'au peuple algérien, nos meilleurs voeux», indique la missive du président Biden. «Le partenariat de longue date entre l'Algérie et les États-Unis est plus que jamais important. Ensemble, nous coordonnons nos efforts pour parvenir à un cessez-le-feu à Ghaza, mettre fin aux combats au Soudan et améliorer la sécurité et la gouvernance dans l'ensemble du Sahel», a ajouté le président américain. «Nos liens économiques et commerciaux continuent également de se développer. Le leadership régional de l'Algérie a également joué un rôle crucial dans la résolution des problèmes les plus urgents du monde, de la criminalité transnationale et de l'extrémisme à l'instabilité et aux conflits. Et au cours de l'année à venir, j'ai hâte d'approfondir encore davantage les liens entre nos nations, nos économies et nos peuples, notamment par le biais des échanges éducatifs et du commerce», a poursuivi le président américain. «En travaillant en étroite collaboration, je suis convaincu que l'Algérie et les États-Unis continueront de faire progresser leur vision commune d'un monde pacifique et prospère. Et je vous souhaite, ainsi qu'au peuple algérien, une joyeuse fête de l'indépendance», a-t-il conclu. 00:00 | 04-07-2024 Share