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الرئيس تبون يُقلد &#

Publié le 05/07/2024
الرئيس تبون يُقلد الفريق أول شنقريحة وسام الشجاعة الشروق أونلاين 2024/07/04 2056 0 الرئيس تبون يُقلد الفريق أول شنقريحة وسام الشجاعة قلد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وسام الشجاعة. وتمت مراسم التقليد بقصر الشعب لدى إشراف رئيس الجمهورية على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي. شارك المقال

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