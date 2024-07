Les Citoyens Ont Répondu À L’appel À Annaba : Une Parade Digne Des Grandes Années EDITEUR - 6 JUILLET 2024 Cli

Les Citoyens Ont Répondu À L’appel À Annaba : Une Parade Digne Des Grandes Années EDITEUR - 6 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La ville d’Annaba a dignement célébré la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, grâce au wali Abdelkader Djellaoui, qui n’a pas ménagé les efforts pour concrétiser les instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, afin de donner au 62e anniversaire de la proclamation de l’Indépendance de la patrie le cachet qu’il mérite. La veille du grand jour, jeudi 4 juillet, un défilé grandiose a été organisé en présence d’une foule immense, rappelant l’atmosphère des années Boumediene, où chaque fête nationale se voyait célébrée en grande pompe. Le défilé a débuté par une marche allant du siège de la wilaya jusqu’au cours de la Révolution, avec à sa tête le wali, en tenue officielle, menant la parade en compagnie du président de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), d’élus des deux chambres du Parlement, du chef du secteur militaire, de chef du groupement territorial de la Gendarmerie nationale, du chef de Sûreté de wilaya, de représentants des Douanes algériennes et de nombreux autres représentants des autorités locales, civiles et militaires. Le défilé a également rassemblé divers acteurs de la vie publique, avec, pêle-mêle, des médecins, pédiatres, sages-femmes et autres représentants du personnel paramédical, ainsi que des imams de la direction des Affaires religieuses, de jeunes acteurs du sport électronique, les Scouts Musulmans Algériens (SMA) et leur fanfare, des cavaliers et des tireurs de baroud, des représentants de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), de créateurs du secteur culturel, de sportifs, de moudjahidin, d’employés de l’Entreprise Portuaire d’Annaba (EPAN), ceux de la société de distribution du gaz et de l’électricité (Sonelgaz), de l’Algérienne Des Eaux (ADE), de la direction de l’Énergie et des Mines et du Centre Hospitalier Universitaire (CHU), qui ont paradé dans des ambulances. Ahmed Chabi