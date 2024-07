Attribution De 2.206 Logements À Annaba : Des Youyous Et Des Larmes De Joie EDITEUR - 4 JUILLET 2024 Cliquez p

Attribution De 2.206 Logements À Annaba : Des Youyous Et Des Larmes De Joie EDITEUR - 4 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) C’était l’allégresse, agrémentée de youyous et de larmes de joie, dans la matinée d’hier, mercredi 3 juillet, à la salle de réunion de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW) d’Annaba, ou des décisions d’affectation d’un quota de plus de 2.206 logements ont été attribuées, lors d’une sympathique cérémonie. Composé principalement d’unités de la formule du Logement Public Locatif (LPL), ce quota comprend des logements implantés dans différents pôles urbains (Kalitoussa, Aïn Djebara et la nouvelle ville Benmostefa Benaouda). Chapeautée par le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, en présence de la wali déléguée de la nouvelle ville Benmostefa Benaouda, Wassila Bouchachi, des autorités civiles et militaires, ainsi que de la famille révolutionnaire et de membres des deux chambres du Parlement, la cérémonie a débuté à l’issue du coup d’envoi de l’opération nationale de distribution de logements, retransmis en direct sur les chaines de télévision par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ces nouvelles unités font suite à celles distribuées les années passées, pour atteindre un total de plus de 251.000 logements, toutes formules confondues, distribués à travers le territoire national, lors de la période allant du 5 juillet 2020 au 5 juillet 2024. Une mesure qui vise à soutenir le logement abordable et à répondre à la demande croissante dans le pays. La plus importante proportion de logements, 956 unités, a été réservée aux familles nécessiteuses de l’agglomération la plus peuplée de la wilaya, El Bouni, suivie de la municipalité d’Annaba, avec 900 logements au profit des habitants du chef-lieu de la commune et 350 appartements pour les habitants de la commune de Sidi Amar (El Hadjar), outre la distribution d’un quota de 308 logements de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL). L’attribution des clés s’est déroulée dans une ambiance des plus festives, caractérisée par des larmes de joie et les youyous des heureux nouveaux locataires. Après avoir longtemps attendu, ce sont des centaines de familles qui bénéficient désormais d’un logement. Intervenant à l’occasion, le wali a encore une fois rappelé les investissements publics injectés ces dernières années dans le développement de la perle de l’Est. À cet égard, il a déclaré : « au-delà du fait qu’ils traduisent une présence marquée de l’État, ils ont incontestablement mis la ville sur la rampe de lancement ». Le chef de l’exécutif a par ailleurs annoncé la réalisation, à travers l’ensemble de la wilaya, d’autres quotas de logements, des différents segments, qui seront distribués au début de l’année prochaine. De plus, il est à souligner que la lutte contre l’habitat précaire continue. La nécessité de soutenir en permanence l’amélioration du cadre de vie des populations des zones d’ombres et rurales ayant été martelé par le chef de l’exécutif, le développement revêtant une importance particulière au registre des investissements de l’État, qui ne ménage aucun effort pour faire réussir cette démarche, prônée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. B. Salah-Eddine