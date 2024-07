Amélioration du Transport urbain : Lignes existantes renforcées et nouvelles connexions créées ikram saker by ikram saker 2 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 43 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les autorités de la wilaya d’Annaba ont annoncé une mise à jour des besoins en transport public pour le mois de juillet. Cette initiative vise à répondre aux préoccupations des citoyens et à renforcer les lignes de transport qui connaissent un déficit au sein de la wilaya. Afin de garantir une couverture adéquate des services de transport, un appel à candidatures a été lancé pour combler les besoins identifiés en transport, urbain, semi-urbain, intercommunal, rural et interwilayal. Les opérateurs intéressés sont invités à déposer leurs dossiers de candidature avant le 9 juillet 2024, date limite fixée pour la réception des dossiers. Parmi les déficits relevés, on note la nécessité d’un minibus pour la ligne menant à Rizzi Amor, de cinq minibus et autobus pour la cité 8 Mars, ainsi que de deux microbus pour la ligne Dorban/Cité Oued Forcha. Ces lignes concernent la station Souidani Boudjemaa. Pour la station Kouche Nouredine, il y a un besoin pour les lignes desservant Ain El Berda, Tréat, El Eulma, Chetaibi, et Oued El Anebb, à travers le siège de la wilaya déléguée Draa Erich et la cité Errym, dont l’aller est à travers la RN44 et le retour à travers la cité Sidi Achour, ainsi que d’autres. De nouvelles lignes sont également envisagées pour répondre aux demandes de la daïra d’El Hadjar, avec la nécessité de quatre minicars pour la ligne El Eulma/Berrahal. Au niveau de la daïra de Chétaibi, trois nouvelles lignes sont demandées pour El Zaouia, El Zoukaa, et El Ozla. Pour les lignes interwilayas, il est prévu de renforcer 13 lignes, dont un minicar entre Annaba et El Kala, deux minicars entre Annaba et Guelma, trois autocars entre Annaba et Souk-Ahras, deux autocars entre Annaba et Tébessa, entre autres. Toutes les demandes seront évaluées selon un système de notation établi en concertation avec les partenaires sociaux. Ce système de notation est le seul critère déterminant l’éligibilité des opérateurs aux lignes de transport, selon un classement décroissant basé sur les besoins annoncés. Cette mise à jour revêt une grande importance pour améliorer la qualité et l’efficacité des services de transport public, assurant ainsi une meilleure mobilité pour les résidents de toutes les zones, y compris les régions rurales et interwilayas, souvent moins desservies. Cependant, une surveillance accrue est demandée, notamment dans les bus et minibus urbains, semi-urbains et intercommunaux, car la plupart ne respectent pas les horaires de départ et d’attente. La surcharge des bus est également un problème persistant. Il est essentiel de réhabiliter les stations, en particulier dans la daïra d’Annaba, notamment Kouche Nouredine et Souidani Boujemaa, qui sont dans un état lamentable. Les déchets, les mauvaises odeurs, l’ancienneté des infrastructures nécessitent des interventions pour garantir des conditions de transport dignes pour les usagers. Par : Ikram Saker