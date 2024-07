Ecole paramédicale Pont Blanc : Cérémonie de distinction des diplômés mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 2 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 42 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Hier matin, le wali, a présidé une cérémonie solennelle à l’Ecole paramédicale Pont Blanc, marquant la remise des diplômes aux étudiants de la promotion 2024. L’événement a été honoré par la présence de nombreuses personnalités locales, parmi lesquelles le président de l’Assemblée populaire de wilaya, des membres du Comité de sécurité, ainsi que des parlementaires, La promotion, nommée en hommage au martyr “Larbi Ben M’hidi”, comprend précisément 82 sages-femmes, 102 infirmiers de santé publique et 29 techniciens en imagerie médicale. Ces jeunes professionnels ont été formés dans le but de renforcer les capacités locales sanitaires et de contribuer efficacement aux services de santé de la région. Dans son discours, le wali a souligné l’importance cruciale de ces nouveaux diplômés pour l’avenir du secteur de la santé à Annaba. Il a salué leur dévouement et leur engagement, tout en exprimant sa fierté pour leurs réalisations académiques. Les étudiants, quant à eux, ont exprimé leur reconnaissance envers leurs enseignants, leurs familles et les autorités locales pour leur soutien tout au long de leur formation. Cette cérémonie, en plus de célébrer la réussite académique des étudiants, reflète l’engagement continu des autorités locales envers l’éducation et la formation professionnelle. Elle témoigne également de l’importance accordée à la promotion de compétences médicales de qualité pour améliorer les soins de santé dans la région. Par : Mahdi AMA