Les SMA à l’usine Sider El Hadjar : Début d’une collaboration continue mehdi amarouayach by mehdi amarouayach

Les SMA à l'usine Sider El Hadjar : Début d'une collaboration continue mehdi amarouayach 1 juillet 2024 in Annaba Dans le cadre d'une initiative conjointe entre le Syndicat Sider El Hadjar, le Comité de participation, et la direction générale, deux troupes des Scouts musulmans algériens (SMA) ont été chaleureusement accueillies, la journée d'hier, à l'usine Sider El Hadjar. Les troupes participantes sont le Faucon de la circonscription d'El Hadjar et le Faucon Larbi Ben M'hidi de la commune de Sidi Amar. Après une visite guidée des installations de production de l'usine, la délégation s'est dirigée vers la salle de réception pour assister à une présentation sur l'histoire et les produits de Sider El Hadjar. À la salle de réception, les scouts ont été accueillis par M. Karim Boulahouen, le directeur général, ainsi que par M. Mohamed Cherif Guebla, le secrétaire général du Syndicat, et M. Daoud Kechichi, président du Comité de participation de Sider El Hadjar. Les responsables de l'usine et du syndicat ont chaleureusement salué les jeunes scouts islamiques, louant leur engagement au sein des mouvements éducatifs et bénévoles nationaux visant à développer les capacités spirituelles et intellectuelles des jeunes. En conclusion de la visite, M. Karim Boulahouen a exprimé son désir de voir cette visite comme le début d'une collaboration continue, en affirmant que les portes de l'usine resteront ouvertes aux troupes des Scouts Islamiques pour d'autres visites enrichissantes à l'avenir. Par : Mahdi AMA