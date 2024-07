5 JUILLET Google affiche le drapeau algérien sur sa page d'accueil Placeholder LSA PUBLIÉ 05-07-2024, 17:01 Ce 5 juillet 2024, Google a affiché le drapeau algérien sur sa page d'accueil pour célébrer le 62ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Cette initiative n'était pas uniquement visible en Algérie, mais elle était également accessible aux internautes du monde entier. L'affichage du drapeau algérien sur la page d'accueil de Google est un geste symbolique fort qui permet de célébrer la fête nationale de l'Algérie et de commémorer la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Il exprimer la solidarité de Google avec le peuple algérien. Il vise aussi à promouvoir la culture et l'identité algériennes à l'échelle internationale. En raison de la portée mondiale de Google, cette initiative a été vue par des millions de personnes à travers le monde. Cela a permis de sensibiliser davantage à l'histoire et à la culture algériennes, et de renforcer les liens entre l'Algérie et le reste du monde. Large partage de l'image du logo Google L'initiative de Google a été largement saluée par les Algériens, qui ont apprécié cette reconnaissance de leur pays et de leur culture. De nombreux internautes ont partagé l'image du logo Google Algérie sur les réseaux sociaux, contribuant ainsi à diffuser encore plus l'information. L'affichage du drapeau algérien sur la page d'accueil de Google le 5 juillet 2024 est une initiative symbolique forte qui a permis de célébrer l'indépendance de l'Algérie, de promouvoir la culture algérienne et de renforcer les liens entre l'Algérie et le reste du monde. Cette initiative a été largement saluée par les Algériens et a eu un impact positif sur l'image du pays à l'international. LSA Placeholder LSA PUBLIÉ 05-07-2024, 17:01