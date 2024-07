Mbappé joue et gueule ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-07-2024, 11:00 Lors des matchs de l'équipe de Fran

Mbappé joue et gueule ! Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-07-2024, 11:00 Lors des matchs de l'équipe de France, j'ai essayé de dénicher un Français de couleur dans les tribunes. Rien que des Blancs. Les Français noirs ou arabes ne sont pas moins passionnés de football ou indifférents aux exploits des «Bleus» que les autres, mais ils étaient chez eux ou dans les cafés en France. Pas dans les stades allemands. Question de moyens. Par contre, sur le terrain, il y avait des hommes noirs qui défendaient crânement les couleurs françaises. Parmi eux, la star Mbappé qui a appelé encore une fois à faire barrage au RN. Propos qui ont fait réagir les médias et certains hommes politiques. Ceux-là n'avaient pas bronché quand le principal responsable du RN avait stigmatisé les Français de double nationalité en laissant entendre qu'ils n'étaient pas aptes à occuper des postes de responsabilité sensibles. Mbappé n'en a pas deux mais trois de nationalité ! Algérien et Camerounais à la fois, ce Français a le droit - et le devoir - de remettre à leur place les racistes ! Car il occupe un poste très représentatif de son pays, lui et d'autres joueurs de double nationalité. En appelant la jeunesse à voter contre ces «gens-là», Mbappé refuse d'être un nouveau gladiateur qui n'aurait d'autre rôle que d'amuser les foules. Son message est un appel à l'unité face à la montée des extrêmes, un cri du cœur pour un pays qui corresponde aux valeurs de mixité et de respect qu'il incarne sur les terrains. Un message qui devrait résonner bien au-delà du monde du football. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 06-07-2024, 11:00