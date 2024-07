Ils sont fous ces Gaulois ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 02-07-2024, 11:00 Faites œuvre de charité ! Adopte

Ils sont fous ces Gaulois ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 02-07-2024, 11:00 Faites œuvre de charité ! Adoptez un … … Français ! «Il faut faire barrage ! Il faut faire barrage !» Je n’arrêtais pas d’entendre cette phrase répétée en boucle sur les «plateaux de la peur». Dans un premier temps, je me suis demandé «ch’koun hadha, Barrage ?». Yadra ch’koun pour que nos voisins gaulois répètent ainsi son nom, affichant un visage livide, des yeux vitreux et le doigt sur la touche «urgence» de leurs téléphones, prêt à appuyer. Interloqué, j’ai écouté de manière un peu plus attentive les reportages décrivant ce qui se passe en ce moment en France. Et c’est ainsi que j’ai entendu cette autre phrase, variante de la première : «Il faut faire barrage au RN ! Il faut faire barrage au RN !» Là, je me suis dit que ça confirmait ce qui se dit depuis un bon bout de temps déjà : «Ils sont fous, ces Gaulois !» Faire barrage au RN. M’enfin ! On fait barrage sur la RN, pas au RN. C’est bien la peine d’être français si c’est pour commettre ce genre de fautes grossières dans sa propre langue maternelle. Ah ! La baisse du niveau de l’école en France, tout de même ! Z’ont qu’à prendre exemple sur nous ! Nous, dès que notre moustache frétille un peu, dans le mauvais sens, dès que «eddigri» il grimpe, hop ! On fait barrage sur la RN. Sur la route nationale. Et pas que ! On la coupe aussi, cette RN. On la bloque. On l’occupe. On la barricade. On y prend en otage des automobilistes. Et si ça ne suffit pas, on lui enlève son «jedd oumm’ha». Traduit littéralement, ça donne un truc certes un brin bizarre, voire franchement tordu, j’en conviens, mais qui rend bien ce que nous pouvons faire, nous les Dézédiens de la RN ! Bon, comme des amis voyaient bien que je m’enflammais, que l’évocation d’une route nationale coupée faisait grimper ma «grina», à mon tour, et que si on ne m’arrêtait pas, je pouvais aller au bout de la chronique juché ainsi sur une barricade routière, à allumer des pneus usés, ils m’ont gentiment demandé de me calmer, et m’ont expliqué, tout en essuyant la bave aux commissures de mes lèvres : «Hakim ! Le RN, c’est un parti politique. C’est le Rassemblement national.» Ouais ! Mes potes sont sympas, prévenants, mais tout de même. Leur explication ne m’a pas vraiment convaincu. Au contraire, elle a confirmé ce que je subodorais, ce que je devinais déjà en filigrane. Ça fait déjà un moment que je voulais placer l’expression «en filigrane» dans une de mes chroniques, voilà, c’est fait. Où j’en étais. Ah oui ! La confirmation de ce que je soupçonnais depuis les Accords d’Évian. Malgré toute la pédagogie et la patience de mes amis à vouloir tout m’expliquer, tout le temps, je constate de manière ferme, définitive, scellée et non négociable que les Français ont de sacrés problèmes de circulation et un rapport étrange aux routes et à la manière de se comporter avec elles. Ben oui ! Ils appellent à faire BARRAGE à un RASSEMBLEMENT NATIONAL qui, pourtant, trace son chemin, pépère, laissant le reste des usagers politiques loin derrière, allant jusqu’à vouloir l’empêcher d’arriver à sa destination et SOLUTION FINALE, et vont même jusqu’à crier « Pas une voie pour le RN ! Pas une voie pour le RN ! ». Les copains, toujours aussi sympas, sont revenus à la charge m’expliquant cette fois-ci qu’il s’agissait de « VOIX » avec un X et pas « VOIE » avec un E. Et nous voilà revenus au point de départ, le problème gued el Hamlaoui des Français avec leur langue, le français ! C’est à ce moment que j’ai renoncé à comprendre ce qui se passe là-bas. Au RN. Ou sur la RN. Et j’ai plongé dans la lecture d’un délicieux papier, bien du terroir dézédien qui raconte comment des villageois en colère ont muré de briques la RW, la route wilayale, départementale qui dessert leur localité et soudé à l’arc la porte de leur APC, leur mairie. C’est tellement plus passionnant, surtout lorsque tu lis cet épisode palpitant, tout en fumant du thé pour rester éveillé à tous ces cauchemars qui continuent. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 02-07-2024, 11:00