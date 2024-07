Exeed ou le haut de gamme chinois La marque à Alger en juillet Les véhicules sont en effet construits dans le

Exeed ou le haut de gamme chinois La marque à Alger en juillet Les véhicules sont en effet construits dans les usines intelligentes de l’Empire du Milieu selon un process qui fait la part belle aux robots. Le représentant exclusif en Algérie de la marque automobile chinoise Exeed, annonce l'arrivée prochaine de quatre modèles sur le sol algérien. Ces derniers feront l'objet de tests dynamiques et seront présentés en avant-première nationale aux représentants de la presse nationale. Ils seront ensuite présentés au public en août prochain. C'est ce que vient de faire savoir le premier responsable de Chery à Alger, Yang. Selon ce dernier, la marque premium chinoise Exeed, coiffée par Chery, procède présentement à une approche de marché algérien afin d'y opérer une entrée réussie, avec l'objectif de satisfaire une clientèle exigeante et passionnée. À la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de l'enseigne Chery sur les hauteurs d'Alger, Yang a annoncé les quatre modèles qui seront introduits sur le sol national, vers la fin du mois de juillet. Ces derniers dont: Exeed RX, Exeed TXL, Exeed VX et le véhicule électrique Exeed Exlantix. Ce dernier dispose d'une autonomie impressionnante de 905 km. La marque de luxe Exeed allie le savoir-faire européen, notamment en matière de design et le must de la technologie et de l'industrie robotisée en Chine. Les véhicules Exeed sont en effet construits dans les usines intelligentes de l'Empire du Milieu selon un process qui fait la part belle aux robots. Le porte- étendard de la gamme annoncée pour l'Algérie n'est autre que le SUV Exeed VX un modèle de SUV multisegment et dont la longueur avoisine les 5 mètres. Il est mû par un moteur Aisin 8 AT 2.0 avec plusieurs modes de conduite pour des performances polyvalentes. L'esthétique de la majorité des produits présentés à la faveur d'une conférence de presse en ligne, évoque le vol à ailes déployées de l'aigle. L'intérieur cossu de ces berlines est rehaussé par une technologie embarquée, dont le Qualcomm Snapdragon 8155 et de l'écosystème Lion5.0. Cette fois, l'appui tête-audio du siège conducteur souligne l'audace et l'ingéniosité du constructeur qui gratifie les passagers d'une qualité de finition d'habitacle luxueuse, avec un généreux écran incurvé, le tout baignant dans une ambiance acoustique surround 3 D. «Born For More», tel est le slogan de la marque premium Exeed qui coopère avec des fournisseurs de composants automobiles de renommée mondiale, telles qu'Intel, Bosch, Magna, Valéo etc. Exeed affine donc sa stratégie pour conquérir une clientèle avertie sur le marché algérien. Il met à ce titre en avant trois ingrédients: luxe, performance et accessibilité. Il nourrit d'ores et déjà de grandes ambitions pour le marché, en misant sur l'image de marque et l'héritage de Chery.