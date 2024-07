Fête de l’Indépendance: inauguration de structures publiques et lancement de projets dans le Sud La célébratio

Fête de l’Indépendance: inauguration de structures publiques et lancement de projets dans le Sud La célébration du 62e anniversaire de l’Indépendance et la fête de la Jeunesse a été marquée, jeudi dans les wilayas du Sud du pays, par l’inauguration de structures publiques et le lancement de projets de développement visant l’amélioration du cadre de vie du citoyen. A Ouargla, les autorités locales ont inauguré une école coranique baptisée du nom du "Cheikh Mohamed Benmohamed Mahdjoubi", au niveau de la mosquée "Abou Dhar El-Ghifari", au chef-lieu de wilaya, avant de procéder à la pose de la première pierre pour des projets de réalisation de 300 logements publics locatifs (LPL) dans la commune de Rouissat, un Collège d'enseignement moyen (CEM) base 6 au quartier 1.100 logements et un autre CEM base 7 au quartier Ennasr ainsi qu’un complexe hydraulique au niveau de la même localité. Des subventions ont été accordées à des associations de différentes disciplines sportives, alors que des athlètes lauréats, au titre de la saison sportive 2023-2024, ont été distingués, lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya. Des titres de concession agricoles ont également été remis à 40 jeunes à cette occasion. Les opérations de développement ont porté dans la wilaya de Ghardaïa sur le coup d’envoi de la réalisation de 300 LPL dans la zone dite des sciences (Daïra de Bounoura), en plus d’une nouvelle route d’entrée au nord de la ville de Ghardaia de plus de 1,6 Km linéaire avec la construction d’un ouvrage d’art sur une longueur de 56 mètres. Dans le même sillage, les autorités ont également lancé un projet d’amélioration urbaine par la création d’une aire de jeu et un espace public au lieu-dit ‘’El Moustadjab’’ (Ghardaia) et la réhabilitation de l’ancienne route touristique avec la création d’un espace vert. S'agissant du secteur de l'éducation, il a été procédé au lancement de la construction d’un groupe scolaire (type 2) dans le quartier de Bouhraoua (Ghardaïa). A cette occasion, une dizaine de quartiers au chef-lieu de la wilaya de Touggourt, ainsi que plus de 3000 lots de terrain à bâtir à travers les communes de Touggourt, Tebesbest, Nezla et Blidet Amor ont été raccordés au réseau d’électricité. Les autorités de la wilaya ont, en outre, procédé à la mise en service d’un réseau de fibre optique à quartier El Moustakbel (Touggourt), une nouvelle station de téléphonie et d’internet (4G) dans la localité de Chegga (El Hedjira) et un stade de proximité au quartier du 19 mars (Benaceur). A Tindouf, l’évènement a été marqué par le lancement d’une série de projets développement, à l’instar de la réalisation de réseaux d’eau potable et d’assainissement, le raccordement au réseau d’électricité de 800 habitations rurales au niveau du quartier ‘’El Hikma’’. Dans la même wilaya, la première pierre a été posée pour un projet d’une école primaire au quartier ‘’Ennahdha’’ et un siège de la sûreté urbaine, en plus de la mise en service d’un service de réanimation au niveau de l’hôpital mixte ‘’Sid El Haouès’’ et le lancement des travaux d’aménagement extérieur du centre universitaire Ali Kafi’’. Les festivités à El-Meghaïer ont porté aussi sur l’inauguration d’une polyclinique dans la commune de Sidi Amrane, un siège de la sûreté urbaine et un groupement scolaire au quartier 970 logements dans la même collectivité, et la mise en chantier d’un entrepôt de céréales d’une capacité estimée à 50.000 quintaux au chef-lieu de la wilaya. A Béchar, l'évènement a donné lieu au lancement de plusieurs projets, entre autres, un marché de proximité, une gare routière dans la commune d’El Abadla, et une opération d’aménagement urbain à la capitale de la Saoura. D’autre part, le coup d’envoi de deux opérations portant sur la réalisation d’un réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, et d’un réseau d’eau potable a été donné, à cette occasion, par les autorités de la wilaya de Djanet. A Timimoun, des châteaux d’eau, une antenne locale de Caisse nationale des retraites (CNR) et des stades de proximité ont aussi été inaugurés. Diverses activités culturelles et sportives, et des cérémonies de recueillement des autorités locales accompagnées de membres de la famille révolutionnaire aux carrés des martyrs et devant les stèles commémoratives à la mémoire des glorieux Chouhada, sont également au programme des festivités. 20:31 | 06-07-2024 Share