Équipe d’Algérie : calendrier des éliminatoires de la CAN 2025 Par Zakaria S 7 juillet 2024 à 19:37 La sélec

Équipe d’Algérie : calendrier des éliminatoires de la CAN 2025 Par Zakaria S 7 juillet 2024 à 19:37 La sélection nationale est fixée sur son calendrier des éliminatoires de la CAN-2025. Elle disputera les six journées entre les mois de septembre et novembre prochains. C’est jeudi passé que le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-2025, qui se déroulera au Maroc, a eu lieu. Comme tout le monde le sait, elle a hérité de la Guinée-Équatoriale, le Togo et le Libéria. Un groupe abordable, certes, mais il va falloir bien négocier les matchs. Les éliminatoires débuteront à partir du prochain mois de septembre. Elles s’étaleront jusqu’en mois de novembre prochain. Ainsi, la bande à Petkovic va disputer les six journées des éliminatoires en l’espace de deux mois. Le programme des éliminatoires dévoilé Cet après-midi, la Fédération algérienne de football a dévoilé le calendrier complet des éliminatoires de la CAN-2025. La sélection nationale effectuera son entrée en lice par la réception de la Guinée-Équatorial, à l’occasion de la date FIFA entre le 2 et le 10 septembre prochain. Un match qui s’annonce palpitant entre les deux prétendants sérieux du groupe pour la qualification pour la 35ᵉ édition de la CAN. Ensuite, elle affrontera le Libéria en déplacement. Lors de la date FIFA entre le 7 et le 15 octobre, elle disputera la double confrontation face au Togo. D’abord à Alger, puis à Lomé. Enfin, lors de la trêve internationale entre le 1ᵉʳ et le 19 novembre 2024, elle donnera la réplique à la Guinée-Équatoriale en déplacement, avant d’achever les éliminatoires par la réception du Libéria. Il est utile à rappeler que les deux premiers du groupe se qualifieront pour la compétition continentale des nations, prévue entre décembre 2025 et janvier 2026.