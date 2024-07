Résultats des législatives en France : victoire du nouveau front populaire 7 juillet 2024 19:18 Publié par a

Résultats des législatives en France : victoire du nouveau front populaire 7 juillet 2024 19:18 Publié par admin Aucun commentaire DIA-07 juillet 2024: Sept jours après le premier tour qui avait vu la victoire du Rassemblement national (33,15%), plus de 43,3 millions de Français étaient de nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives dans 501 circonscriptions – 76 députés ayant été élus ou réélus dès la semaine dernière. Selon l’estimation Ifop pour Le Figaro, le Nouveau Front populaire (NFP) arrive en tête avec 180 à 215 députés, juste devant le parti présidentiel Renaissance et ses alliés du MoDem et d’Horizons. La coalition macroniste obtient entre 150 et 180 élus. Le RN et ses alliés n’arrivent qu’en troisième position, crédités de 120 à 150 sièges. Viennent ensuite Les Républicains et les divers droite avec 60 à 65 parlementaires. D’après les premières projections effectuées par l’institut de sondage, aucun parti ne disposerait d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale à l’issue de ce scrutin législatif. Toujours selon l’estimation Ifop pour Le Figaro, la participation s’élève à 67,5%, en hausse de 21,3% par rapport à 2022 où elle avait été l’une des plus faibles sous la Ve République. Il y a deux ans, moins d’un Français sur deux (46,23%) s’était ainsi rendu aux urnes pour le second tour des élections législatives. C’est légèrement plus de deux Français sur trois cette année, où un nombre record de procurations – 3,2 millions – ont été enregistrées par le ministère de l’Intérieur. 1094 candidats (656 hommes, 438 femmes) dans 409 duels, 89 triangulaires et deux quadrangulaires étaient en lice dans les 501 circonscriptions pour lesquelles un second tour était organisé ce dimanche – 76 députés ayant été élus ou réélus dès le premier tour. Le Rassemblement national (RN) et ses alliés venus des Républicains, dont Éric Ciotti, disposaient du plus gros contingent avec 441 prétendants en lice pour un siège au Palais Bourbon. Le Nouveau Front populaire (NFP), qui a retiré 130 candidatures pour faire barrage au parti lepéniste, en présentait 281. La future ex-majorité présidentielle, qui s’est également désistée à 80 reprises, disposait de 227 concurrents. Venaient ensuite Les Républicains (LR) et les divers droite (DVD) et leurs 93 candidats.