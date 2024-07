Basilique Saint-Augustin d'Annaba Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l’historique Outil

Basilique Saint-Augustin d'Annaba Large 36° 52′ 55″ nord, 7° 44′ 41″ est Page d’aide sur l’homonymie Pour les articles homonymes, voir Basilique Saint-Augustin. Basilique Saint-Augustin Image illustrative de l’article Basilique Saint-Augustin d'Annaba Façade de la basilique en 2018 Présentation Culte Catholique Type Basilique Début de la construction 1881 Fin des travaux 1900 Architecte Joseph Pougnet Style dominant Mauresque Géographie Pays Drapeau de l'Algérie Algérie Wilaya Annaba Ville Annaba Coordonnées 36° 52′ 55″ nord, 7° 44′ 41″ est modifier La basilique Saint-Augustin est une basilique catholique située dans la ville d'Annaba (anciennement dénommée Hippone, puis Bône jusqu'en 1962), en Algérie, et dédiée à saint Augustin évêque de la ville de 396 jusqu'à sa mort en 4301. Elle est la pro-cathédrale du diocèse de Constantine-Hippone. Histoire Vue de la Basilique de Saint Augustin Cette basilique du xixe siècle2 dont l'idée fut conçue par Mgr Dupuch en 18393, fut commencée en 1881, la première pierre posée par Mgr Combes4 et consacrée le 29 mars 1900 en présence de Mgr Oury, archevêque d'Alger et de Mgr Gazaniol, évêque de Constantine5. En 2010, un projet de restauration est entrepris, financé par l'Algérie, la France et un don personnel de Benoît XVI6. La basilique rénovée est inaugurée le 19 octobre 20137. À l'occasion du rejet des recours contre le financement de la restauration devant le Juge administratif, le Conseil d'État français précise qu'une convention de coopération décentralisée conclue avec une autorité locale étrangère peut également être signée par d'autres personnes, françaises ou étrangères, de droit public ou de droit privé, y compris par celle chargée de la réalisation du projet8. La basilique est ouverte pour des cérémonies liturgiques et pour les visiteurs. Architecture La basilique est bâtie sur une colline qui domine la Méditerranée et, selon Achour Cheurfi, à l'emplacement du temple païen de Baal Hamon