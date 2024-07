LATESTSaison estivale à Oued El Aneb ( Annaba)… Fête de l’Indépendance : La Cinémathèque de la… Playoff s d

Patrimoine Culturel À Annaba : La Basilique Saint-Augustin Enfin Classée ! EDITEUR - 4 JUILLET 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La basilique Saint-Augustin d’Annaba, datant du XIXe siècle, a été classée la semaine passée au patrimoine culturel national, selon la direction locale de la Culture. Cette décision a été prise en vertu de la résolution prise par le comité national de classification des biens culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts. Elle s’inscrit dans une stratégie visant la préservation et la protection du patrimoine national matériel et immatériel, afin de lui permettre de jouer son rôle dans les plans de développement durable. La décision de classification a été prise lors d’une réunion tenue le lundi 26 juin au Palais de la culture Moufdi Zakaria, sous la supervision de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Cette rencontre a réuni des cadres du secteur culturel provenant de différentes wilayas du pays, dont la directrice de la Culture et des Arts d’Annaba, Saliha Barkouk. L’objectif était d’étudier et d’approuver les dossiers proposés pour la classification des sites archéologiques et monuments historiques à travers le pays. La basilique Saint-Augustin, célèbre monument historique de la ville, a été proposée pour la classification par les cadres de la direction de tutelle d’Annaba, notamment Sihem Ouari, directrice du service du patrimoine, et Samir Houamria, coordinateur du patrimoine. Le rapport présenté a été unanimement approuvé par la commission nationale de classification des biens culturels, qui a également souligné la valeur historique et archéologique de ce site emblématique de la ville. Il convient de noter que la basilique Saint-Augustin est considérée comme l’unique église de la ville d’Annaba qui n’a pas été détruite ou transformée en mosquée. Construite à la fin du XIXe siècle, elle rend hommage à la mémoire d’Augustin, évêque de Hippone de 395 jusqu’à sa mort en 430. L’architecture de la basilique, située au sommet de la colline d’Hippone, est un mélange de style arabo-musulman et romano-byzantin. Hanine Boucenna