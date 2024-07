Eclaircie Entre Alger Et Paris EDITEUR - 9 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nou

Home > Chronique55 Views4 Mins0 Comment Eclaircie Entre Alger Et Paris EDITEUR - 9 JUILLET 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) C’est un grand Ouf de soulagement qu’ont dû pousser des millions d’Algériens de France en situation régulière ou pas après l’échec de l’extrême droite du Rassemblement national et consorts à obtenir la majorité à l’Assemblée nationale. Dieu sait à quel point la journée de dimanche fut angoissante pour eux qui se voyaient poussés à la porte par un mouvement xénophobe qui promettait de leur mener une chasse à l’homme. Tout est bien qui finit bien puisque la grosse peur de voir le parti de Bardella au sommet du pouvoir en France a été balayée par l’ouragan du nouveau Front populaire qui a écrasé tout sur son passage et se mettre au travers de la marche inexorable des Lepénistes vers le perchoir de l’Assemblée nationale française. C’est assurément un résultat spectaculaire qui était loin d’être attendu, y compris parmi les plus optimistes. La diabolisation à dessein de la France insoumise de Jean Luc-Mélenchon par les milieux racistes et sionistes était telle, que peu d’observateurs avaient parié sur sa victoire. Mais c’était sans compter sur le formidable élan populaire et républicain qui ne prêtait attention à ce qui se dit et se raconte sur C News et toutes ces chaînes de propagande et de la haine qui avaient préparé le lit à l’extrême droite. L’explosion de joie observée, place République, dimanche soir, traduit assez bien la grosse peur mêlée à de la panique de voir Marine et ses comparses prendre les commandes de la France et appliquer leur seul programme : dégager les immigrés ! On comprend mieux cette ambiance de fête de ces milliers de personnes massées sur cette célèbre place des revendications et conquêtes sociales. Ce fut une nuit de folie symptomatique de la peur refoulée par ces immigrés accueillis conformément à une «certaine idée de la France» chère au général de Gaulle, et qui voient la France devenir pour eux de plus en plus incertaine. Nos émigrés sont donc rassurés que ce n’est pas demain la veille qu’ils vont quitter la France, leur deuxième pays n’en déplaise à Bardella et Marine. Du coup, ces résultats renversants remettent au goût du jour la visite d’Etat du président Tebboune à Paris. Avec le président Macron et un assemblée qui échappera aux fourches caudines du RN, il n y a aucun blocage objectif pour caler cette visite attendue de part et d’autre. Le ciel est désormais bien dégagé entre Alger et Paris même au grand bonheur des ceux qui, d’ici et de là-bas, militent pour une relation apaisée et fructueuse entre les deux pays. Par Imane B