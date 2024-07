Distribution de logements sociaux à Draa Errich : Délivrance et fin du calvaire pour 900 familles mehdi amaro

Distribution de logements sociaux à Draa Errich : Délivrance et fin du calvaire pour 900 familles mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 8 juillet 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 9 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter A l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie, la wilaya d’Annaba a distribué, la journée d’hier, 900 logements au sein de la circonscription administrative de Draa Errich. Sous la supervision de du directeur général de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de la wilaya et de la wali, Déléguée de Draa Errich, la remise des clés s’est déroulée dans une ambiance solennelle et émotive, reflétant l’importance de cet accomplissement pour les bénéficiaires. Les familles sélectionnées, appartenant à divers milieux sociaux, ont enfin reçu les clés de leurs nouveaux logements, situés au sein de la circonscription administrative de Draa Errich. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les autorités locales pour avoir tenu leurs promesses en matière de logement social. Les nouveaux résidents peuvent, désormais, envisager un avenir meilleur et plus stable, grâce à ces logements modernes et bien équipés. L’événement s’est déroulé dans des conditions excellentes, soulignant l’efficacité de l’organisation mise en place par les services de l’OPGI. La distribution s’est faite dans le respect strict des mesures de sécurité et des protocoles sanitaires, garantissant ainsi une cérémonie fluide et sans encombres. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités locales pour améliorer les conditions de vie des citoyens et réduire la crise du logement à Annaba. Le programme de distribution de logements sociaux est l’une des priorités du gouvernement, visant à offrir des logements décents à un plus grand nombre de familles et à soutenir le développement urbain de la région. Les autorités d’Annaba réaffirment leur engagement à poursuivre ces initiatives, visant à fournir des logements décents et à soutenir le développement urbain de la région. Cette distribution de logements représente une étape clé vers un avenir plus stable et prospère pour de nombreuses familles. Par : Mahdi AMA mehdi amarouayach