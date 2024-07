PATRIMOINE CULTUREL À ANNABA UN PRÉCIEUX HÉRITAGE À PRÉSERVER Musée national d’Annaba une fenêtre ouverte sur Hippone Musée national d’Annaba Le Musée national d’Annaba est une fenêtre ouverte sur Hippone. À quelques kilomètres au sud de la villa d’Annaba, sur la route d’El Hadjar, se trouvent les ruines de l’ancienne ville d’Hippone. Le site s’étale sur 60 hectares, dont 26 ont été l’objet de fouilles archéologiques à partir de 1926. Un musée, qui le surplombe, lui est consacré et contient quelques pièces uniques datant des IIe, IIIe et IVe siècles. Construit à l’époque française, le bâtiment a d’abord servi de garnison, puis de prison. Des mosaïques racontent l’Histoire d’Hippone Durant la Seconde Guerre mondiale, il a été occupé par un bataillon de défense anti-aérienne. Après l’indépendance, l’édifice est devenu musée en 1965 et contient une importante collection de pièces archéologiques consacrées à Hippone et son histoire. Le musée reçoit 10.000 à 15.000 visiteurs annuellement. Quelque 20.000 pièces archéologiques attendent d’être transférées vers un nouveau musé plus grand, et surtout qui serait plus proche du centre-ville, donc plus accessible. Une salle, réservée aux mosaïques, contient d’imposantes fresques. La première est celle qui offre une vue générale d’Hippone. Une deuxième mosaïque, Océanus, représente le dieu Poséidon de la mythologie romaine. Une troisième baptisée «La chasse» donne un aperçu de la pratique de la chasse, mais aussi de la faune qui existait dans la région. Elle a été découverte au niveau des villas du front de mer de l’ancienne cité d’Hippone. La quatrième pièce,«Les amours vendangeurs», a été découverte dans l’ancienne basilique Saint Augustin. «Le trophée d’Hippone» datant de 46 avant Jésus-Christ Outre les mosaïques, le musée contient des statuettes datant de l’époque romaine qui représentent des divinités et des personnages historiques ou mythologiques. On y retrouve aussi des bustes de plusieurs rois numides, puniques et romains comme Auguste ou Vespasien. Parmi les collections du musée figure une importante quantité de pièces de monnaie. Elles datent de l’époque romaine, pour la grande majorité, mais aussi de l’époque numide frappées à l’effigie du roi Massinissa. Au centre de la salle des statuettes trône une pièce en bronze, unique au monde, de près de 2 mètres de haut, pesant 350 kilogrammes. «Le trophée d’Hippone» est une pièce qui date de 46 avant Jésus-Christ. Elle symbolise la victoire de Jules César lors de la guerre romaine contre Pompéi et son allié Juba I. Des poteries byzantines, numides et romaines La troisième salle du musée comporte un grand nombre de pièces de poterie datant des époques byzantine, punique, numide et romaine. On y trouve aussi des éléments de parures pour femmes tels que des bijoux, des boîtes de maquillage, des coffrets, des broches. Y figurent aussi des outils chirurgicaux, des lampes à huile, des jeux de société, des balances, romaines et arabes. La cour centrale du bâtiment est également utilisée pour exposer de grandes pièces en marbre. Parmi elles, figure le célèbre masque de Gorgone. Volé en 1996, il a été rapatrié de Tunisie par l’État algérien en 2014. Exposé au Musée national des antiquités et des arts islamiques à Alger, il a été transféré à Annaba en août 2020. Hakim Metref 31/05/2024