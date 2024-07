Lamine Yamal Article Discussion Lire Voir le texte source Voir l’historique Outils Apparence masquer Taille

Lamine Yamal Nasraoui Ebana est un nom espagnol. Le premier nom de famille, paternel, est Nasraoui ; le second, maternel, souvent omis, est Ebana. Lamine Yamal Image illustrative de l’article Lamine Yamal Situation actuelle Équipe FC Barcelone Numéro 27 Biographie Nom Lamine Yamal Nasraoui Ebana Nationalité Espagnole Marocaine Équatoguinéenne Nat. sportive Espagnole Naissance 13 juillet 2007 (16 ans) Esplugues de Llobregat (Espagne) Taille 1,78 m (5′ 10″)1 Période pro. 2023- Poste Ailier droit Pied fort Gauche Parcours junior Années Club 2010-2014 CF La Torreta 2014 CF Rocafonda 2014- FC Barcelone Parcours senior1 Années Club M.(B.) 2023 FC Barcelona Atlètic 3 (0) 2023- FC Barcelone 51 (7) Sélections en équipe nationale2 Années Équipe M.(B.) 2019 Catalogne -12 ans 3 (3) 2022 Espagne -15 ans 6 (3) 2021- Espagne -16 ans 4 (1) 2022- Espagne -17 ans 10 (8) 2022- Espagne -19 ans 1 (0) 2023- Espagne 13 (3) 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 9 juillet 2024 modifier Lamine Yamal Nasraoui Ebana, couramment appelé Lamine Yamal2, né le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat (Espagne), est un footballeur international espagnol évoluant au poste d'attaquant au FC Barcelone. Issu du centre de formation de La Masia, il devient à 15 ans, 9 mois et 16 jours le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à faire ses débuts professionnels en championnat, le 29 avril 2023, puis à remporter le titre national, et, le 8 octobre, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga3. À quinze ans, il devient le plus jeune à jouer avec l'Espagne des moins de 19 ans. Le 8 septembre 2023, à l'âge de 16 ans et 57 jours, il devient le plus jeune joueur de l'histoire à jouer avec l'équipe d'Espagne lors du match face à la Géorgie qualificatif pour l'Euro 2024 au cours duquel il marque un but. Le 15 juin, lors du match Espagne-Croatie de l’Euro 2024, à l’âge de 16 ans et 338 jours, il devient le plus jeune joueur de l’histoire de l’Euro4. Le 9 juillet, lors de la demi-finale Espagne-France, à l'âge de 16 ans et 361 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro5. Biographie Naissance et formation en Espagne (2007-2015) Lamine Yamal Nasraoui Ebana (en arabe : الأمين جمال نصراوي إيبانا) naît le 13 juillet 2007 à Esplugues de Llobregat en Espagne, fils de Mounir Nasraoui et Sheila Ebana. Son père, Mounir Nasraoui, un Marocain originaire de Larache, quitte jeune sa ville natale pour poursuivre ses études à l'Université de Salamanque en Espagne puis les délaisse pour exercer le métier de peintre en bâtiment et se marier avec Sheila Ebana, une Équatoguinéenne originaire de Bata6, qui travaille au McDonald's. Ensemble, ils s'installent à Granollers dans la province de Barcelone, avant de donner naissance à Lamine Yamal et sa petite sœur7. Ils s'installent ensuite à Rocafonda, à Mataró8. Son père, un amateur de football, inscrit Lamine Yamal, âgé seulement de trois ans, au CF La Torreta, un club amateur situé à quelques kilomètres du domicile familial7, où il jouera quatre ans. Le directeur du club, Inocente Diez Lázaro, remarque rapidement qu'un énorme talent joue dans son club. Il déclare : « À 5 ans, il avait déjà une très bonne conduite de balle, il était rapide. Lamine était génial. Il était obsédé par le ballon. Et il avait de très bonnes prédispositions. Il prenait le ballon et en deux temps trois mouvements, il arrivait au but et marquait. Ensuite, il recommençait. »7. En 2012, alors qu'il est âgé de cinq ans ses parents se séparent et Lamine Yamal, avec sa mère et sa sœur, déménagent dans le quartier de Rocafonda à Mataró. Il rejoint alors le CF Rocafonda pendant quelques mois puis le centre de formation du FC Barcelone, La Masia, à l'âge de sept ans, où il suit sa scolarité secondaire9. FC Barcelone (depuis 2015) Formation au FC Barcelone (depuis 2015) Lors de la saison 2021-2022, il participe pour la première fois à l'UEFA Youth League sous la houlette de l'entraîneur Óscar López Hernández10. Lors de la saison 2022-2023, il commence à s'entraîner avec l'équipe première du FC Barcelone entraînée par Xavi à l'âge précoce de 15 ans11. Le journaliste Jaume Marcet déclare à propos de Lamine Yamal : « Je ne trouve pas de précédent au Barça pour un si jeune joueur s'entraînant aussi souvent avec l'équipe première. »12. Le 12 mars 2023, Jorge Mendes, succèdant à Iván de la Peña, devient officiellement son nouvel agent13. L'agent aurait payé une somme de 3 millions d'euros au père de Lamine Yamal pour devenir son agent14. 2022-2023 : Début professionnel historique Le 29 avril 2023, il fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone en entrant en jeu à la 83e minute en remplaçant Gavi face au Real Betis Balompié en championnat, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à faire ses débuts professionnels en championnat à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours (victoire, 4-0)note 1,note 2,15,16,17,18. Son entraîneur Xavi a réagi après le match en déclarant : « Il a été très bien. Je lui ai dit de tenter des choses, et il l'a fait. A 15 ans, c'est déjà un joueur spécial, il sait marquer, faire des passes, il a montré du caractère... Et quand tu le vois aux entraînements, tu te rends compte qu'il peut être important. »19. Il poursuit en conférence d'après match : « C'est un joueur similaire à Lionel Messi ou Ansu Fati. Il a ce talent inné dans le dernier quart du terrain. On ne dirait pas qu'il a quinze ans, il est plus mûr que son âge. Il n'a joué que dix minutes, mais il a été bon. Il peut marquer cette équipe de son empreinte. »20,21. Le 14 mai 2023, l'équipe première du FC Barcelone est sacrée championne d'Espagne après une victoire de 2-4 face au RCD Espanyol22,23. 2023-2024 : Intégration avec l'équipe première En juillet 2023, Lamine Yamal retourne dans le centre d'entraînement du FC Barcelone et figure sur la liste de Xavi pour une tournée de matchs amicaux de pré-saison aux États-Unis. Entré en jeu à la 79e minute en remplaçant Fermín López contre Arsenal FC (défaite, 5-3)24, il reste sur le banc pendant 90 minutes lors d'un classico amical contre le Real Madrid CF (victoire, 3-0)25. Il entre à nouveau en jeu le 2 août en amical contre l'AC Milan en remplaçant Raphinha à la 67e minute (victoire, 0-1)26. Le 8 août, il dispute la finale du Trophée Joan Gamper contre le Tottenham Hotspur, match dans lequel il exécute une passe décisive pour le deuxième but inscrit par Ferran Torres (victoire, 4-2)27. Le 20 août, il est titularisé pour la première fois en match officiel lors de la 2e journée de Liga face à Cadix CF, à 16 ans et 38 jours il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à figurer dans un onze initial en championnat28. Le 27 août, contre Villarreal CF, il délivre sa première passe décisive sur le premier but inscrit par Gavi. Il devient le plus jeune passeur décisif de l'histoire du FC Barcelone29,30. À sa sortie à la 76e minute (remplacé par Ansu Fati), il est ovationné par le public adverse à l'extérieur grâce à une remarquable prestation, remportant le prix d'homme du match (victoire, 3-4)31,32. En octobre, le FC Barcelone annonce la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause libératoire d'un milliard d'euros33. Le 8 octobre 2023, en marquant face à Grenade, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, à 16 ans et 87 jours3. En sélection nationale Possédant la nationalité espagnole de naissance et marocaine par affiliation paternellenote 3, Lamine Yamal est également d'ascendance équato-guinéen par sa mère34. Éblouissant avec les jeunes d'Espagne Le 21 septembre 2021, sous la houlette du sélectionneur David Gordo dans le cadre d'un rassemblement pour des matchs amicaux, il reçoit sa première sélection avec l'équipe d'Espagne -16 ans contre la Russie -16 ans (défaite, 0-2)35. Deux jours plus tard, il est titularisé lors d'un deuxième match face au même adversaire et inscrit son premier but à la 11e minute grâce à un tir du pied gauche sur une passe décisive de Daniel Muñoz (victoire, 3-0)36. Dans la trêve internationale qui suit, en novembre, il dispute deux autres matchs amicaux : face à l'Irlande -16 ans (victoire, 3-0) et la Norvège -16 ans (défaite, 0-2)37. En février 2022, toujours sous la houlette du même sélectionneur mais avec la catégorie des -15 ans de l'Espagne, il dispute trois doubles confrontations face à la Russie -15 ans, l'Italie -15 ans et la Suisse -15 ans. Au total, il inscrit trois buts et tire deux passes décisives. Santiago Denia (sélectionneur des U19) convoque Lamine Yamal à l'âge de 15 ans. En octobre 2022, grâce à ses prouesses footballistiques, Lamine Yamal est promu en équipe d'Espagne -17 ans à l'âge de 15 ans. Il hérite ainsi du numéro 10 sous la houlette du sélectionneur Julen Guerrero. Mis sur le banc lors du premier match face aux Pays-Bas -17 ans, il fait ses débuts le 16 octobre 2022 face à la Hongrie -17 ans et inscrit par la même occasion son premier but grâce à un penalty réussi dans les minutes additionnelles en fin de match (victoire, 0-2)38. Trois jours plus tard, il fait une passe concluante à Jorge Rajado face au Portugal -17 ans (victoire, 1-0)39. Son sélectionneur prête son joueur au sélectionneur Santiago Denia pour un match amical de l'Espagne -19 ans le 25 octobre 2022 face à l'Allemagne -19 ans (victoire, 0-1) ; il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à jouer pour les -19 ans (15 ans)12, avant de retourner avec l'Espagne -17 ans. En février 2023, il est sélectionné pour prendre part au Tournoi international d'Algarve. Prenant part à la totalité des matchs, il inscrit un doublé lors du premier match face aux Pays-Bas -17 ans (victoire, 3-0) et un but lors du troisième match face au Portugal -17 ans (victoire, 0-1)40,41. Lamine Yamal remporte ainsi son premier titre international en terminant le tournoi en tant que meilleur buteur (3)42,43,note 4. Lamine Yamal est sélectionné le 4 mai 2023 avec l'Espagne -17 ans pour prendre part à l'Euro -17 ans en Hongrie à partir du 16 mai 202344,45. Buteur contre la Slovénie, la Serbie, la république d'Irlande et la France, il atteint les demi-finales, où son équipe est éliminée par les Bleuets (défaite, 1-3)46,47,48,49. Lamine Yamal termine ainsi la compétition en tant que meilleur buteur (4) de la compétition au même niveau que Paris Brunner et figure dans l'équipe-type de la compétition50. Entre l'Espagne et le Maroc Le 23 septembre 2022, à l'occasion d'un match amical de l'équipe du Maroc contre le Chili à Barcelone, Lamine Yamal est présent au Stade Cornellà-El Prat avec Mounir Nasraoui (son père) et se présente après le match dans les coulisses en étant photographié avec Fouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine (FRMF), qui laisse présager une approche avec les Lions de l'Atlas51. Le 7 décembre 2022, soit, un jour après la victoire du Maroc contre l'Espagne en Coupe du monde 2022, une vidéo apparaît sur les réseaux sociaux où Lamine Yamal charrie ses coéquipiers espagnols du FC Barcelone, vêtu d'un maillot du Maroc, remettant ainsi en doute sa priorité sur son choix international entre les deux nations52. « L'Espagne ou le Maroc ? C'est lui qui décide. Moi, j'aimerai qu'il choisisse La Roja mais c'est son choix personnel. Ce que je veux, c'est qu'il soit au Barça de nombreuses années. » Déclaration de Xavi le 27 août 2023 en conférence d'après-match à propos du choix international de Lamine Yamal. Le 29 avril 2023, le journaliste Joan Fontes révèle via ses réseaux sociaux que Lamine Yamal aurait eu des problèmes disciplinaires avec l'Espagne -17 ans, l'éloignant ainsi de la Fédération royale espagnole de football et le motivant à rejoindre l'équipe du Maroc53. La fédération marocaine est également intéressée par le profil54. Malgré cela, son ascension au FC Barcelone ne passe pas inaperçue et le club revient rapidement à la charge pour s'assurer le binational. Le 23 août 2023, après ses premières titularisations avec l'équipe première du FC Barcelone, Lamine Yamal reçoit une visite exclusive des responsables de la structure des équipes nationales espagnoles Francis Hernández et Vicente Blanco55. La presse espagnole révèle qu'une annonce aurait été faite à Lamine Yamal, concernant sa présence sur la liste définitive de Luis de la Fuente (sélectionneur de l'Espagne), et ce, quelques jours après une rencontre entre Lamine Yamal et Walid Regragui (sélectionneur du Maroc) dans un restaurant à Barcelone56,57,58. Lors d'une conférence de presse tenue par le sélectionneur Walid Regragui le 31 août 2023 à Rabat pour l'annonce de sa liste des joueurs convoqués, il déclare à propos du cas Lamine Yamal : « Il a une décision à prendre et ce n'est pas une décision facile. Que ce soit moi, la fédération ou son président, nous avons tous travaillé pour que Lamine nous rejoigne, mais ça reste un choix personnel. Quand je suis arrivé, le cas Lamine Yamal était déjà une priorité pour nous. »59,60. Révélant également que le dossier Lamine Yamal est étudié depuis qu'il est âgé de dix ans, il poursuit : « Aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal peut nous rejoindre. Je l'ai rencontré et on a eu une bonne discussion. On a exposé notre projet. Mais après, la décision lui revient. »61,62,63. Le 1er septembre 2023, Lamine Yamal figure finalement sur la liste des 24 joueurs sélectionnés par Luis de la Fuente en équipe première espagnole et devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à figurer sur cette liste64,65,66,67. Son entrée en jeu en match officiel pour l'Espagne confirme définitivement sa nationalité sportive. Les débuts avec La Roja Le 8 septembre 2023, il fait ses débuts avec l'équipe première espagnole face à la Géorgie en remplaçant Dani Olmo à la 44e minute (qualifications pour l'Euro 2024). Il inscrit dans la foulée son premier but en professionnel à la 74e minute, alourdissant le score à 7-1 (score final). Ce but lui permettra de devenir le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole à 16 ans et 57 jours. Il détrônera ainsi son coéquipier en club Gavi dont le record était à 17 ans et 62 jours. Lors de la trêve internationale d'octobre 2023, Lamine Yamal déclare forfait à la suite d'une blessure. Son absence provoque de nouveau une polémique au sein de la presse espagnole et notamment celle du journal Marca (relayé par Fabrizio Romano), qui révèle qu'une somme d'argent de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) aurait été proposée aux services de Lamine Yamal pour que le jeune buteur change d'avis et joue pour le Maroc68. Cette information est démentie via un communiqué de la FRMF, avançant « avoir respecté les choix du joueur Lamine Yamal comme il est de coutume avec les internationaux d’origine marocaine ayant choisi de porter les couleurs d’autres sélections nationales en dépit des efforts consentis par les intervenants dans ce processus de prospection et détection des jeunes talents. »69,70. En mai 2024, il figure dans une liste élargie de 29 joueurs appelés par Luis de la Fuente pour l'Euro 2024 puis il fait partie de la liste définitive de 26 joueurs publiée le 7 juin71,72. Style de jeu Le style de jeu de Lamine Yamal est unique et caractérisé par sa technique de dribble maîtrisée, sa vitesse, sa créativité et la précision de ses tirs73. Lamine Yamal est un joueur polyvalent qui peut jouer dans n'importe quel poste offensif sur le terrain, bien qu'il soit le plus souvent attaquant ou ailier droit10. L'une des qualités notables de Lamine Yamal est sa technique de dribble74. Il est capable de changer de direction et d'accélération avec vélocité, ce qui le rend difficile à arrêter pour ses adversaires. Sa petite taille et sa faible stature lui permettent de se faufiler entre les défenseurs, évitant les tacles et créant des espaces pour ses coéquipiers. Son dribble est fluide et créatif. Il peut enchaîner des dribbles dans un espace restreint, ce qui lui permet de déstabiliser la défense adverse7. La vision de jeu de Lamine Yamal est également claire9. Il est capable d'élaborer des passes que les autres ne conçoivent pas et de les exécuter avec précision. Il est habile afin de trouver des espaces entre les défenseurs adverses et pour distribuer le ballon à ses coéquipiers, créant ainsi des occasions de but. Son jeu de passes est souvent décisif, car il trouve les solutions même dans des situations difficiles. Au niveau de sa vitesse de déplacement, il peut atteindre sa vitesse maximale en quelques secondes et la maintenir. Sa rapidité combinée à sa technique de dribble font de lui un joueur sérieux pour les défenses adverses. Il est également fort mentalement, capable de garder son calme dans toutes les situations. Lamine Yamal est également un finisseur précis. Il a une habileté marquante pour placer le ballon dans les coins difficiles du but, en utilisant puissance et précision. Il marque des buts spectaculaires en dribblant plusieurs adversaires ou en effectuant des frappes lointaines12. Portant régulièrement des chaussures au chiffre « 304 » faisant référence au code postal de son quartier Rocafonda, à Mataró, dans lequel il a grandi8. Il graffe également le drapeau marocain et équato-guinéen sur ses chaussures, lors de ses débuts au FC Barcelone, faisant référence aux pays d'origine de ses parents8. Statistiques