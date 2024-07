Zawiya Sidi Khlief PAR ANNABA-PATRIMOINE · PUBLIÉ 29 SEPTEMBRE 2019 · MIS À JOUR 28 SEPTEMBRE 2022 عربي Zawiya Sidi Khalif porte le nom du juge Khlief bin Issa le Grand Al-Weshawi.La Zaouia de Sidi Khlief est située au cœur des vieux quartiers de Bona, plus précisément derrière l'ancienne salle de cinéma Le Régent, et en face de Dar Bengui, mitoyenne avec Dar Ben Abed. Pendant des siècles c'était une mosquée avec un splendide minaret, jusqu'à ce qu'elle soit vandalisée par les autorités françaises pendant l'occupation entre 1251 H / 1835 et 1261 AH / 1845 , lorsque le minaret a été complètement démoli et qu'une grande partie de la mosquée a été transformée en bâtiments résidentiels abritant des colons d'origine maltaise. Quant au reste du monument, il est devenu un petite zawiya. La zawiya est caractérisée par une coupole côté cour, avec un mausolée : le premier enterré est un amiral turc, le deuxième, très probablement, appartient au cheikh Abd al-Rahman Ben Sari, en plus d'une troisième tombe qui appartient au juge Maliki Jalloul Benamara, le deuxième grand-père ddu célèbre artiste Mohamed El Kourd. La plaque actuelle indique par erreur que c'est le mousolé de Sidi Khlief. Hasan Dardour mentionne dans son livre que le bâtiment a été construit à l'origine pour recevoir un mausolée du juge Sidi Khlief, mais il a été enterré dans la ville de Constantine. Sidi Khlief Ben Issa al-Akbar al-Wishawi est Abu Muazzi Khalif bin Allama al-Faqih Issa al-Akbar ibn Muhammad al-Wishawi al-Bunni al-Annabi, le cheikh, est un savant malikite, enseignant, dans le Sanjak de Bilad al-Anab, et l'un des plus célèbres érudits des Xe et XIe siècles de l'Hégire correspondant aux XVIe et XVIIe siècles de notre ère, et célèbre parmi les Constantinois sous le nom de Cheikh Boumaaza, également connu sous le nom de Boumed'faa à Annaba. Il est né à Bouna au milieu du Xe siècle hijri correspondant au milieu du XVIIe siècle après JC, et il a grandi et appris dans une famille de savants à Annaba. Son grand-père, est le savant, juriste Issa le Grand bin Muhammad al-Wishawi, et son père, et le Sheikh Qassim bin Issa al-Akbar al-Wishawi, et sa mère, Lalla Yammuna, la fille de Belhamer, et parmi ceux qui lui ont transmi le savoir: Cheikh Belaid bin Dhaif Allah al-Buni. Il était enseignant et professeur à l'Université d'Abu Marwan al-Sharif, ainsi que dans d'autres mosquées du Bled El-Anab, comme la mosquée qui portait son nom.