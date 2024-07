Équipe de France : Zinédine Zidane réclamé en sauveur Sélection de la Rédaction Par: Rafik Tadjer 10 Juil. 20

Équipe de France : Zinédine Zidane réclamé en sauveur Sélection de la Rédaction Par: Rafik Tadjer 10 Juil. 2024 à 12:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Twitter Zinédine Zidane Zinédine Zidane. L’heure de Zinédine Zidane a-t-elle enfin sonné ? Acteur emblématique du football mondial, le Franco-Algérien fait presque l’unanimité pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France équipe de France de football football. Sauf que, pour cela, il faudra que le sélectionneur actuel libère le poste. Or, Deschamps n’est pas encore parti et il n’est pas sûr qu’il le fera malgré la déroute des Bleus à l’Euro 2024. C’est devenu un rituel ces dix dernières années. À chaque grande compétition internationale, le monde du sport attendait le résultat de l’équipe de France pour savoir si Didier Deschamps cédera enfin sa place à Zinédine Zidane, son successeur naturel tout désigné. À chaque fois, les planètes se sont alignées pour l’ancien joueur de Marseille qui a atteint deux fois la finale de la Coupe du monde, dont une a été remportée (en 2018), et une fois celle de l’euro. Son pire résultat a été l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro en 2021. Zidane a dû patienter, lui qui a refusé de grands clubs d’Europe rien que pour être libre le moment venu pour l’équipe de France. Euro 2024 : le jeu de l’équipe de France fait jaser La question s’est de nouveau posée avant et pendant cet Euro 2024. L’aventure des Bleus dans la compétition a pris fin mardi 9 juillet, éliminés en demi-finale par l’Espagne (2-1). Le parcours est mitigé, mais loin d’être catastrophique sur le plan du résultat, qui du reste est conforme à l’objectif écrit dans le contrat de Deschamps qui court jusqu’à la Coupe du monde 2026. C’est en revanche le jeu de l’équipe qui fait jaser. Mais aussi cette longévité de Didier Deschamps, en poste depuis 2012, record absolu pour un sélectionneur des Bleus. Depuis mardi soir, les appels au changement fusent sur les réseaux sociaux et les plateaux des médias. En conférence de presse d’après-match, Deschamps n’a montré aucune envie de partir. « Vous connaissez très bien la situation et ce que pense mon président », a-t-il répondu à une question sur son avenir. Traduits, ses propos signifient à peu près que du moment qu’il a rempli son objectif contractuel et qu’il a toujours la confiance du président de la fédération, il n’y a aucune raison de passer la main. Équipe de France : Zinédine Zidane réclamé « Le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question… Stop. Ça suffit. Va-t’en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose », a réagi avec véhémence le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Et il n’est pas le seul en France à penser qu’une nouvelle ère doit s’ouvrir maintenant. Celle de Zinédine Zidane précisément. Aucun autre nom n’est avancé par les observateurs, les médias ou les réseaux sociaux. Zidane, de par son parcours de joueur emblématique des Bleus et ses résultats comme entraîneur du Real Madrid, est le successeur tout désigné, l’option est indiscutable. Riolo est allé jusqu’à prêter à l’actuel sélectionneur l’envie de s’accrocher juste pour empêcher l’arrivée de Zizou. « Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l’équipe de France parce qu’il sait que tous les gens ont envie de ça », a-t-il accusé. La deuxième partie de la phrase est tellement vraie. Toute la France attend le triple champion d’Europe sur le banc du Real. Même les politiques dans une conjoncture où, en principe, ils ont bien d’autres soucis. « Vivement que Zidane récupère l’équipe de France de foot », a écrit sur X le député de La France Insoumise (LFI) Sébastien Delogu. Depuis la fin de son deuxième passage au Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane n’a pris aucune équipe et ce n’est pas faute d’avoir été sollicité, lui qui a remporté la Ligue des champions trois fois de suite. Il a recalé de très grands clubs, dont le dernier en date est le Bayern de Munich. Pour les observateurs, il a agi ainsi, car son unique projet est de prendre l’équipe de France. Il en a les capacités, mais pas que. Il est surtout très aimé par le public et très respecté des joueurs. « Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… », avait tweeté la superstar des Bleus, Kylian Mbappé en janvier 2023 lorsque le président de la fédération de l’époque, Noël Le Graët, avait tenu des propos peu amènes sur le champion du monde 1998. Le tweet de Mbappé a été vu 115 millions de fois et le dérapage de Le Graët lui a coûté son poste. Comme quoi, « Zizou, c’est Zizou ». Deschamps lui-même ne se lassait pas de répéter cette phrase à chaque fois qu’il était interrogé sur son ancien coéquipier à la Juventus et en équipe de France.