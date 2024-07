Météo : 4 villes algériennes parmi les plus chaudes du monde ce jeudi Société Par: Amine Ait. 11 Juil. 2024 à 17:01 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Par Tomas Ragina / Adobe Stock Biskra enregistré la 8e température la plus élevée dans le monde ces dernières 24 heures En Algérie, si les températures se montrent relativement supportables dans les régions côtières du nord, une véritable fournaise sévit plus dans les régions d’intérieur et du sud du pays en ce début d’été. Dans sa dernière mise à jour des villes les plus chaudes du monde pour ce jeudi 11 juillet, le site spécialisé El Dorado Weather a classé Biskra à la 8e position. Avec ses 49,6 °, cette ville située à la porte du désert algérien a donc enregistré la 8e température la plus élevée dans le monde ces dernières 24 heures. Dans ce classement, on trouve trois autres villes algériennes. En effet, El-Oued arrive juste derrière Biskra, avec 49,2 °, suivie par Ouargla et Touggourt, à la 13e et 14e positions, avec des températures atteignant 49,1 °. Il est à rappeler que les villes algériennes, notamment celle du Grand Sud, sont des habituées du classement du site spécialisé. Le 9 juillet dernier, 4 villes algériennes y figuraient, en l’occurrence Adrar (2e position), Timimoun (4e position), In Salah (10e position) et Krechba, dans la wilaya de Ghardaïa (15e position). Météo Algérie : vague de chaleur sur plusieurs wilayas Par ailleurs, l’Office national de météorologie (ONM) algérien a annoncé qu’une vague de chaleur va affecter plusieurs wilayas du pays qui ont été ainsi placées en « vigilance orange », et ce à partir de ce jeudi 11 juillet. Il s’agit des wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tindouf, Adrar, In Salah et Timimoune avec des températures atteignant ou dépassant les 49 °, qui séviront jusqu’à samedi prochain, indique l’ONM. À Djelfa, M’sila et l’ouest de Batna, les températures vont atteindre ou dépasser également les 49 °. Ces wilayas sont placées aussi en vigilance orange jusqu’à vendredi. Les wilayas d’El-Meniaa et de Ouargla connaîtront aussi des températures atteignant ou dépassant les 49 °. L’alerte de l’ONM les concernant n’est toutefois valide que pour ce jeudi 11 juillet.