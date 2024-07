La fontaine du Duc d’Aumale PAR ANNABA-PATRIMOINE · PUBLIÉ 20 AOÛT 2016 · MIS À JOUR 18 AOÛT 2019 Cette fonta

La fontaine du Duc d’Aumale PAR ANNABA-PATRIMOINE · PUBLIÉ 20 AOÛT 2016 · MIS À JOUR 18 AOÛT 2019 Cette fontaine fut construite en 1844 sur la Place d’Armes. Premier monument français à Annaba, le Duc d’Aumale, plus connu sous le nom d’Henri d’Orléans, fils de Louis-Philippe Ier, Roi de France, en posa la première pierre. Et il devint, trois années plus tard, Gouverneur de l’Algérie. fontaine Duc d'aumale Fontaine du Duc d’Aumale Sur la première pierre est scellée une plaque de cuivre, portant l’inscription suivante : Duc d'Aumale Duc d’Aumale, Henri d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe » Le 29 septembre 1844, » Son altesse Royale, le Duc d’Aumale, a posé à Bône, » La première pierre de cette fontaine » en présence de MM. Randon, Maréchal de camp, » De Santeuil, S/Directeur de l’intérieur, » Laborie, ingénieur des ponts et Chaussées. En 1910, la Halle aux poissons située place Jean Bulliod (Belouidad Mohamed) est désaffectée et déplacée à la place d’Armes. Transformée en cinéma (Ciné Select), elle prend la place de la fontaine. Poissonnerie La poissonnerie remplace la fontaine du Duc d’Aumale L'ouvrage métallique est l’œuvre de l'architecte Gonssolin, ses extrémités arrondies lui donne un aspect dynamique L’ouvrage métallique est l’œuvre de l’architecte Gonssolin, ses extrémités arrondies lui donne un aspect dynamique La fontaine du Duc D’Aumale remplace la statue « Diane Chasseresse » sur la place Alexis Lambert, mais cette fois, elle est dépourvue de sa plaque en cuivre, recueillie par l’Académie d’Hippone. Quand à la statue de Diane chasseresse, elle est transférée au quartier de la colonne Randon. gazelle Statue de Diane déesse de la chasse, place Alexis Lambert vue fontaine La fontaine du Duc d’Aumale à la place de la statue de Diane chasseresse fontaine Duc Vue plongeante sur la fontaine La statue Diane chasseresse transportée au quartier de la colonne Randon La statue de Diane chasseresse transportée au quartier de la colonne Randon Seulement, le Ciné Select fut incendié et démoli en 1929 : une autre fontaine, composée d’une étoile dans un hexagone, est construite au centre de la place. placette Réaménagement de la place après l’incendie Pendant les années 80, la fontaine du Duc d’Aumale fut démontée et transportée vers une destination inconnue. Aujourd’hui, on peut trouver à sa place, un aménagement médiocre composé d’un poteau d’éclairage entouré de potelets métalliques.