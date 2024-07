Dar El Kalaâ PAR ANNABA-PATRIMOINE · PUBLIÉ 10 NOVEMBRE 2018 · MIS À JOUR 18 AOÛT 2019 دار القلعة Dar el Kalaâ est une caserne ottomane, avec une muraille épaisse, qui se trouve à la limite de la ville fortifiée Bouna. Elle se caractérise par une hauteur importante et par des fenêtres voûtées qui donnent sur le quai du port, lui aussi construit par les ottomans depuis leur installation à Annaba en 1543. Aujourd’hui, la ville d’Annaba garde comme trace de cet ouvrage militaire un seul mur encore debout, mais très mal entretenu. vestige ottoman annaba Façade de Dar El Kalaâ remaniée – Photo prise par Djalel Haj Moussa Vestige de Dar El Kalaâ – Photo prises par Djalel Haj Moussa Le bâtiment a été construit pour contrôler le trafic maritime dans le port. Il a abrité une brigade spéciale avec à sa tête un chef nommé El Merkanti ou Mercanté (ce mot en italien signifie « notable marchand »). Aujourd’hui à Annaba El merkanti signifie « homme riche ». Merkanti au 19e siècle Le trafic était tellement important dans le port de Bouna, que le Merkanti résidait dans une sraya (= sorte de palais) mitoyenne de la caserne, pour gérer les entrées et sorties des navires à tout moment. La darse ottomane en 1907 Aujourd’hui, ce vestige reste méconnu du grand public et délaissé par les autorités concernées. Elles sont incapables de le restaurer ou même placer une plaque commémorative de ce vieux vestige, pourtant témoin fort de la puissance militaire et économique de la ville d’Annaba sous l’empire ottoman. Par Riad Slimani